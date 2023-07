Se palpitan las vacaciones y es alta la demanda de paquetes turísticos nacionales

Entre Ríos es una de las provincias en las que las vacaciones de invierno comienza el lunes, junto con Córdoba, Formosa, Mendoza, Río Negro, San Luis, Corrientes, Catamarca, La Pampa, Misiones, Neuquén, Salta, Tucumán, San Juan y La Rioja. En este marco, quienes no trabajan los sábados se despedirán de su ámbito laboral el viernes por el lapso de dos semanas y ya ese día muchos se dispondrán a partir hacia sus destinos.

En las agencias de viajes de la provincia vienen registrando una demanda de paquetes desde hace más de un mes para disfrutar de los destinos nacionales, e incluso hay muchos productos que se agotaron anticipadamente. Considerando esta tendencia, advierten que hay “pocos lugares disponibles”, apurando a decidirse a quienes todavía no eligieron a dónde trasladarse para pasar las vacaciones durante algunos días de este mes.

Como muchos de los viajes que se ofrecen son de proveedores mayoristas que se venden a nivel regional, las opciones se reducen a partir del lunes 17, cuando comienzan su descanso invernal la Ciudad y Provincia de Buenos Aires, Chaco, Chubut, Santa Cruz, Jujuy, Santa Fe, Santiago del Estero y Tierra del Fuego, incrementándose el flujo de turistas que se movilizarán a lo largo y a lo ancho del país.

Un dato que aportaron agencias consultadas por UNO es que en esta oportunidad los lugares más elegidos por los paranaenses son las Cataratas del Iguazú, Mendoza, Bariloche, Puerto Madryn y Merlo.

También hubo una considerable demanda de viajes a las provincias del noroeste, como Salta y Jujuy, un lugar sobre el que se fue perdiendo el interés de los potenciales turistas a partir del conflicto social desatado durante el último fin de semana extralargo de junio.

Giselle, referente de una agencia de calle Urquiza de Paraná, comentó a UNO: “Lo que más se vendió en vacaciones de invierno, son paquetes para la zona de Mendoza, y para el noroeste argentino, Salta y Jujuy, pero hoy ya no hay tantas consultas por la situación de esta provincia, ya que el fin de semana largo de junio estuvo todo cortado y fue garrón para los que viajaron allá, con muchas colas, y capaz que no es lo que más recomendaría ahora, porque si bien la situación está un poco mejor, no está resuelta”.

A su vez, agregó: “Ya hoy se consigue poco y nada ya, sobre todo en lo que es aéreo. Por ahí hay consultas de quienes quieren ir a Bariloche en avión y está difícil. Hay quizás algo en bus. Y cataratas es otro destino muy pedido y prácticamente ya no hay disponibilidad”.

Ruta de la Estepa Turismo Los Altares.jpg

Acerca de lo que puede llegar a conseguirse todavía con transporte terrestre, con desayuno o media pensión y alguna excursión, mencionó: “Nos quedan pocos lugares para ir a Puerto Madryn para el lunes 17, un paquete de cuatro noches en bus con media pensión y algunas excursiones incluidas, y cuesta unos 131.000 pesos; hay una opción más barata de 98.000 pesos para el 27, pero ya no estamos de vacaciones. Después hay algo a Merlo para estas dos semanas de receso a 60.000 pesos más o menos; a Bariloche es un poco más: viaje en bus con siete noches cuesta unos 170.000 pesos, y hay otro un poquito más barato por cinco noches a 150.000 pesos, pero quedan muy poquitos lugares”.

Sobre otros sitios muy pedidos, sostuvo: “Está la Ruta del Adobe, que es Catamarca con termas de Fiambalá a 80.000 pesos. Y Mendoza, con San Rafael a alrededor de 80.000 pesos en bus, con la estadía de cuatro noches con desayuno y city tour con visita a una bodega. Después paquetes al norte también se vendieron mucho, y no sé si quedan lugares, porque no se vende solo acá: un paquete en bus por siete noches está a algo más de 70.000 pesos, con media pensión con desayuno y cena, más varias excursiones”.

Una tendencia que se viene dando con mayor asiduidad y que la vendedora destacó son las escapadas de un día, que tienen cada vez más adeptos y estas vacaciones de invierno también registran una importante demanda: “Las salidas para ir y volver en el día se están vendiendo mucho, porque la gente ya no viaja tantos días en julio. Anunciamos una a Colonia del Sacramento y en menos de una semana se llenó el colectivo”, sostuvo, y recordó que en el sector se puede financiar con los planes Ahora 3, 6 y 12 cuotas: “Los que más eligen son los de tres y seis, para no pagar tanto interés”, señaló.

Por su parte, Edgardo López Osuna, propietario de una agencia de calle San Juan, refirió: “Para las vacaciones de julio hay muchísima demanda de programas nacionales. Se vendió bastante ya y se buscaron mucho los tour a Patagonia en aéreos para pasajeros. También en bus hubo pedidos para cataratas, Merlo y Mendoza. Los precios arrancan en 70.000 pesos por ejemplo a cataratas para turismo nacional y hay financiación con Ahora 12. Se dan mucho los viajes familiares, por ejemplo la abuela con los nietos, que aprovechan para salir de estos tour cortos de cuatro días en este receso de los chicos”.

“Hay diferentes opciones, con desayuno, media pensión y pensión completa. En general son paquetes que salen de manera grupal de mayoristas. Nosotros hacemos un tour propio en Argentina a la Patagonia, y a Buenos Aires con un programa de lujo, llegando a Tigre y de ahí yendo a Buenos Aires en barco, con cena en Puerto Madero, visita al teatro, y un recorrido muy complejo con buenos servicios, que cuesta unos 100.000 pesos”, indicó.

Por otra parte, destacó que creció en estos meses la demanda de viajes al exterior, ya para septiembre a noviembre.

Demanda en la Terminal

En la Terminal de Paraná también crecen las consultas y compras de pasajes para quienes prefieren viajar por su cuenta. Enrique Susevich, encargado de una de las boleterías donde comercializan diferentes destinos contó a UNO: “La mayor demanda está empezando ahora, tras el cobro del medio aguinaldo. Los destinos son variados, aunque predominan las consultas para los servicios a Bariloche, Puerto Madryn, Córdoba, Salta, Jujuy y sobre todo Buenos Aires”.

Según mencionó, se prevé poner refuerzos: “Tenemos posibilidad de colocar adicionales, pero depende el destino, porque si bien venía vendiéndose ya bastante, creo que esta semana se va a largar la venta real. Muchos aprovechan las seis cuotas sin interés que tienen algunas tarjetas y otro tipo de financiación también”, concluyó.