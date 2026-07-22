Organizaciones sociales se manifestaron por la continuidad de "Volver al Trabajo" y políticas alimentarias

Organizaciones sociales y gremios hicieron un diagnosticaron la crisis de sectores populares y trabajadores y se manifestaron contra "el saqueo y el ajuste"

Organizaciones sociales y gremios aglutinados en la Multisectorial se manifestaron y diagnosticaron la crisis de los sectores populares y trabajadores.

Organizaciones sociales y gremios aglutinados en la Multisectorial se manifestaron y diagnosticaron la crisis de los sectores populares y trabajadores.

Organizaciones sociales y gremios aglutinados en la Multisectorial se manifestaron y diagnosticaron la crisis de los sectores populares y trabajadores.

En el marco de un plan nacional de la CGT, diversas organizaciones gremiales y sociales de Paraná agrupadas en la Multisectorial , realizaron este miércoles una concentración frente al edificio del Ministerio de Desarrollo Humano de Entre Ríos , en la esquina de Córdoba y Laprida, en Paraná.

La CGT regional Paraná, ambas CTA, Agmer, ATE y organizaciones sociales como UTEP, CCC, MST, MTE, Sutep , confluyeron en esta jornada de lucha nacional para manifestar su rechazo a las políticas implementadas tanto por el gobierno de Javier Milei como por la gestión provincial de Rogelio Frigerio, y exigieron medidas urgentes que garanticen la dignidad de los trabajadores y sectores vulnerables.

Oscar Muntes: "Hay posibilidades de que se judicialice la Ley de reforma jubilatoria"

En el lugar concurrieron con pancartas, quemaron cubiertas y difundieron un documento bajo la consigna de unidad contra "el saqueo y el ajuste".

Denuncia de destrucción del entramado productivo

Las organizaciones denunciaron que las políticas vigentes están provocando un quiebre deliberado de miles de comercios y Pymes, asfixiando las economías regionales.

"Hoy marchamos para denunciar que las políticas inhumanas de ajuste feroz y entrega del gobierno nacional del Presidente Javier Milei, en explícita conformidad con la gestión provincial del Gobernador Rogelio Frigerio, están destruyendo de manera sistemática el entramado productivo de nuestro país y de nuestra provincia".

Esta situación, advierten, está generando una precarización laboral sin precedentes que beneficia únicamente a los sectores de mayor concentración económica, dejando a las familias entrerrianas en el "desamparo".

Foto: UNO/Gonzalo Núñez

Reclamos urgentes: Trabajo, Alimentos y Jubilaciones

La Multisectorial planteó una agenda de puntos críticos que requieren atención inmediata, como la Continuidad laboral. En este punto se exige el mantenimiento del programa "Volver al Trabajo" y se repudia la eliminación del Salario Social Complementario, advirtiendo que su fin empuja a miles de familias a la indigencia.

Asimismo se declara la Emergencia alimentaria. Denuncian el desfinanciamiento de comedores populares y exigen que el Estado garantice el derecho constitucional a la alimentación para evitar que el hambre facilite el avance del narcotráfico en los barrios.

Por otra parte, se rechaza categóricamente el proyecto de reforma previsional en Entre Ríos que busca elevar la edad jubilatoria y modificar el 82% móvil. "¡Los jubilados no son el fusil de pasible del déficit fiscal!".

Soberanía territorial y justicia distributiva

Otro reclamo es por la "Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada", que consideran una herramienta para legalizar "desalojos exprés" de campesinos y comunidades originarias, promoviendo la extranjerización de la tierra.

Demandan, además, una reforma en la política energética y tributaria en la provincia. Exigen tarifas de electricidad acordes al costo de generación de la represa de Salto Grande y la implementación de impuestos progresivos, como una sobretasa al impuesto inmobiliario rural para latifundios de más de 1.000 hectáreas.

Llamado a la resistencia

Las organizaciones sociale sconcluyen con un llamado a la ciudadanía entrerriana a profundizar la unidad en las calles para defender los recursos naturales y la soberanía productiva. "¡La patria no se vende, la provincia se defiende!".

Foto: UNO/Gonzalo Núñez

RECLAMOS