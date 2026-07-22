En el marco de un plan nacional de la CGT, diversas organizaciones gremiales y sociales de Paraná agrupadas en la Multisectorial, realizaron este miércoles una concentración frente al edificio del Ministerio de Desarrollo Humano de Entre Ríos, en la esquina de Córdoba y Laprida, en Paraná.
Organizaciones sociales se manifestaron por la continuidad de "Volver al Trabajo" y políticas alimentarias
Organizaciones sociales y gremios hicieron un diagnosticaron la crisis de sectores populares y trabajadores y se manifestaron contra "el saqueo y el ajuste"
La CGT regional Paraná, ambas CTA, Agmer, ATE y organizaciones sociales como UTEP, CCC, MST, MTE, Sutep, confluyeron en esta jornada de lucha nacional para manifestar su rechazo a las políticas implementadas tanto por el gobierno de Javier Milei como por la gestión provincial de Rogelio Frigerio, y exigieron medidas urgentes que garanticen la dignidad de los trabajadores y sectores vulnerables.
En el lugar concurrieron con pancartas, quemaron cubiertas y difundieron un documento bajo la consigna de unidad contra "el saqueo y el ajuste".
LEER MÁS: Comedores escolares: preocupa a Agmer el cambio nutricional a instrumentar
Denuncia de destrucción del entramado productivo
Las organizaciones denunciaron que las políticas vigentes están provocando un quiebre deliberado de miles de comercios y Pymes, asfixiando las economías regionales.
"Hoy marchamos para denunciar que las políticas inhumanas de ajuste feroz y entrega del gobierno nacional del Presidente Javier Milei, en explícita conformidad con la gestión provincial del Gobernador Rogelio Frigerio, están destruyendo de manera sistemática el entramado productivo de nuestro país y de nuestra provincia".
Esta situación, advierten, está generando una precarización laboral sin precedentes que beneficia únicamente a los sectores de mayor concentración económica, dejando a las familias entrerrianas en el "desamparo".
Reclamos urgentes: Trabajo, Alimentos y Jubilaciones
La Multisectorial planteó una agenda de puntos críticos que requieren atención inmediata, como la Continuidad laboral. En este punto se exige el mantenimiento del programa "Volver al Trabajo" y se repudia la eliminación del Salario Social Complementario, advirtiendo que su fin empuja a miles de familias a la indigencia.
Asimismo se declara la Emergencia alimentaria. Denuncian el desfinanciamiento de comedores populares y exigen que el Estado garantice el derecho constitucional a la alimentación para evitar que el hambre facilite el avance del narcotráfico en los barrios.
Por otra parte, se rechaza categóricamente el proyecto de reforma previsional en Entre Ríos que busca elevar la edad jubilatoria y modificar el 82% móvil. "¡Los jubilados no son el fusil de pasible del déficit fiscal!".
LEER MÁS: Oscar Muntes: "Hay posibilidades de que se judicialice la Ley de reforma jubilatoria"
Soberanía territorial y justicia distributiva
Otro reclamo es por la "Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada", que consideran una herramienta para legalizar "desalojos exprés" de campesinos y comunidades originarias, promoviendo la extranjerización de la tierra.
Demandan, además, una reforma en la política energética y tributaria en la provincia. Exigen tarifas de electricidad acordes al costo de generación de la represa de Salto Grande y la implementación de impuestos progresivos, como una sobretasa al impuesto inmobiliario rural para latifundios de más de 1.000 hectáreas.
Llamado a la resistencia
Las organizaciones sociale sconcluyen con un llamado a la ciudadanía entrerriana a profundizar la unidad en las calles para defender los recursos naturales y la soberanía productiva. "¡La patria no se vende, la provincia se defiende!".
RECLAMOS
- Continuidad del programa nacional "Volver al Trabajo": Se exige el mantenimiento del Salario Social Complementario (anteriormente Potenciar Trabajo), denunciando que su eliminación empuja a miles de familias a la indigencia,.
- Actualización de haberes jubilatorios y defensa de la previsión social: Rechazan categóricamente el proyecto de reforma previsional provincial que busca elevar la edad jubilatoria y modificar el 82% móvil. Exigen la defensa de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos,,.
- Garantía constitucional de política alimentaria: Demandan que el Estado financie los comedores populares y garantice el derecho a la alimentación, advirtiendo que el hambre facilita el avance del narcotráfico en los barrios,.
- Rechazo a la "Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada": Denuncian que esta iniciativa busca legalizar "desalojos exprés" de comunidades campesinas y originarias, favoreciendo la extranjerización de la tierra,.
- Implementación de un plan de empleo genuino: Solicitan la reactivación de la industria y el comercio local, la protección de las PyMEs frente al aumento de tarifas y un incremento real de los salarios para fortalecer el mercado interno,.
- Justicia distributiva y reparación tarifaria:
- Exigen la aplicación de impuestos progresivos, específicamente una sobretasa inmobiliaria a latifundios de más de 1000 hectáreas.
- Reclaman tarifas eléctricas justas basadas en los costos de generación de la represa de Salto Grande.
- Demandan al gobernador el reclamo de fondos federales derivados de las retenciones agropecuarias que no son coparticipados.