Se elevó un dictamen al Ejecutivo que avala una fuerte suba del boleto en Paraná

Tras evaluarse los informes técnicos presentados tanto por los especialistas en costos por el oficialismo –del Departamento Ejecutivo y de los bloques de ediles de Cambiemos–, del Frente UNA, como el elaborado por el Frente para la Victoria (FPV), el Órgano de Control y Monitoreo del Sistema Integral de Transporte Urbano (SITU) de Paraná resolvió elevar un dictamen al Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) que determinó una tarifa media en 17,84 pesos. Ello equivale a un 92% por encima de la establecida en abril, cuando se dispuso la última modificación tarifaria, ya que actualmente es de 9,26 pesos. El traslado a todas las categorías de boletos no será en la misma proporción, pero en el pasaje más común, que es la Tarifa Plana con SUBE –que representa más del 50% de los usuarios– implica llevarla de los 14,85 pesos actuales, a unos 25 pesos.

La decisión técnica del SITU lleva la firma de los secretarios de Servicios Públicos Ricardo Frank; de la Secretaría General y de Derechos Humanos Eduardo Solari; del área Legal y Técnica Walter Rolandelli, del edil Luis Díaz; del representante de las empresas Sebastián Lischet; y del dirigente de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) Sergio Groh. No acompañó el dictamen el concejal del FPV Enrique Ríos, y no participó del encuentro la Defensoría del Pueblo, que elevó una nota en rechazo a un dictamen a favor de una suba, tal como anticipó UNO. No hubo presencia de concejales de Cambiemos.

El secretario de Servicios Públicos del municipio, Ricardo Frank, destacó la labor de los tres estudios técnicos, pertenecientes a Cambiemos, Frente UNA y FPV. "Es la primera vez que una reunión del SITU termina con una coincidencia generalizada, y solo diferencias en centavos. Todas las partes hicieron un trabajo riguroso y responsable, durante más de un mes", indicó.

A partir de ahora seguirá la discusión en el Concejo Deliberante, que podría ser llamado a una nueva sesión extraordinaria en los próximos días, para tratar el tema.

Vale recordar que el cuerpo legislativo es quien está facultado para modificar las tarifas del servicio. Sin embargo, en el pliego de condiciones de la concesión, está establecido que ante subas de costos superiores o aumentos salariales por encima del 10%, el Ejecutivo podría resolverlo vía decreto.

En principio no parece la vía que se adoptará, teniendo en cuenta que se habilitó este camino de análisis y estudio de costos. Sin embargo, el clima en el Concejo Deliberante y las discusiones reglamentarias acerca del tratamiento sobre tablas de los proyectos en sesiones extraordinarias abre un interrogante, tras lo sucedido con la Tributaria y el Presupuesto 2019.

La última modificación del boleto había sido a mitad de año. Se dispuso un incremento paulatino, de los 8,75 pesos hasta junio, a 12,40 pesos hasta octubre –con un subsidio municipal de 1,10 pesos– y finalmente los 14,85 pesos actuales.

Tras el desfasaje de costos y devaluación del primer semestre, nada hacía prever una mayor devaluación y la aceleración del proceso inflacionario, que dejaron atrás todos los costos y obligó a replanteos en todos los rubros y actividades.





Postura

"No acompañé ni avalé el dictamen por considerarlo incompleto y con datos parciales, ya que los propios especialistas en costo manifiestan no contar elementos para realizarlo con plenitud", indicó el concejal Enrique Ríos, quien cuestionó que el dictamen no evalúe los déficits en la prestación del servicio.

El trabajo técnico tomó como mes representativo del comportamiento de las distintas variables de costos a octubre, justamente cuando se iniciaron los estudios por el pedido de reactualización tarifaria elevada al municipio –el 17 de octubre– por la concesionaria Buses Paraná que integran las firmas Mariano Moreno y ERSA.

A tono con lo expresado la semana pasada, al término de la anterior reunión, Ríos sostuvo que el aumento exorbitante de costos, estaría dado por la cantidad de unidades en circulación, que no es real, como tampoco la antigüedad de los coches, el valor a amortizar y el costo de personal.

Por ejemplo, el estudio se evalúa sobre una flota de 190 unidades, aunque en la ciudad solo circulan 110 coches, y el resto para el área metropolitana. Tampoco está claro si son 45 realmente las nuevas unidades incorporadas. Y había insistido como otro factor de incidencia en los costos, la cuestión laboral: Buses Paraná informó que hay 2,9 trabajadores por coche, pero la Resolución N° 53 del Ministerio de Transporte de la Nación exige que se debe contemplar a 2,5 trabajadores por vehículo. Entonces, supone el concejal justicialista integrante del SITU, que para incrementar el costo laboral, se haya incluido a personas de oficina.

El dictamen tiene carácter no vinculante para el Ejecutivo, "pudiendo solo apartarse de lo aquí dispuesto, con fundados motivos", y también recomienda "el dictado de normativa por la cual se establezca la regulación del uso de los pasajes denominados obrero y jubilados".

Así como a mitad de año se hablaba de un boleto técnico de 17 pesos y finalmente no se concretó, se estima que una decisión política determine que no vaya más allá de los 20 pesos, con un criterio social. Ayer, el intendente Sergio Varisco participó de un encuentro con otros jefes comunales del país, en Buenos Aires, sobre el tema de los subsidios del transporte.













Lejos de los 8,75





El boleto general en Paraná hasta el mes de junio, tenía un valor de 8,75 pesos. Para un empleado de comercio que utiliza cuatro veces en el día el colectivo, el costo del transporte en la primera mitad del año le requería unos 700 pesos mensuales. En menos de seis meses se le fue a 1.200 pesos mensuales. El salario y poder adquisitivo no se recuperó frente al incremento de todas las tarifas, servicios y del costo de vida.