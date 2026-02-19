Tal como estaba anunciado este jueves 19 de febrero de 2026 se llevó adelante un paro sin movilización, en rechazo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei y organizado por la Confederación General del Trabajo (CGT). Ya de por sí, quienes decidían no sumarse a la medida o bien por ser esenciales debían concurrir a sus lugares de trabajo debían resolver el tema traslado porque no había colectivos urbanos, ni del área Metropolitana, tampoco servicio de tren. Pero se sumó el temporal de viento y lluvia, con más de 120 milímetros caídos en pocas horas, calles anegadas, arroyos desbordados y árboles caídos. El combo hizo que los precios de los autos de plataforma como Uber y Didi trepen a niveles muy difícil de costear. Así lo hicieron saber usuarios de UNO que enviaron mensajes en los que incluso realizaban comparaciones para dar cuenta de los excesivo del viaje que pretendían realizar. Uno de ellos planteó que un viaje de 10 kilómetros en Paraná le valía lo mismo que ir La Paz en colectivo, más de 20 mil pesos.
Se dispararon los precios de Uber y Didi por el paro general y la tormenta en Paraná
El mercado de las plataformas reguló los precios hacia arriba. Usuarios plantearon que un viaje de 10 kilómetros en Paraná valía lo mismo que ir La Paz en colectivo
Es sabido que los viajes en este tipo de transporte se vuelven excesivamente costosos debido a la "tarifa dinámica" o alta demanda. Lógicamente, la lluvia genera un aumento masivo de solicitudes de viajes, mientras que la disponibilidad de conductores disminuye, y aumenta la necesidad de transporte, duplicando o incluso triplicando las tarifas, lo que a menudo lleva a los usuarios a considerar alternativas como taxis y remises tradicionales.
Ordenanza
Paraná a diferencia de otras localidades, tiene una ordenanza que intenta regular este tipo de transporte. Se trata de la N° 10.170, aprobada por unanimidad en mayo de 2024, estableciendo un marco regulatorio obligatorio. A partir de ello los conductores deben registrarse, cumplir requisitos técnicos (revisión vehicular cada 6 meses, antigüedad máxima) y contar con seguro, con controles vigentes desde julio 2025 y sanciones por incumplimiento. Hasta la fecha se desconoce si el cumplimiento de la norma es efectivo o no.
