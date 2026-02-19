Uno Entre Rios | La Provincia | UBER

Se dispararon los precios de Uber y Didi por el paro general y la tormenta en Paraná

El mercado de las plataformas reguló los precios hacia arriba. Usuarios plantearon que un viaje de 10 kilómetros en Paraná valía lo mismo que ir La Paz en colectivo

19 de febrero 2026 · 13:13hs
Se dispararon los precios de Uber y Didi por el paro general y la tormenta en Paraná

Tal como estaba anunciado este jueves 19 de febrero de 2026 se llevó adelante un paro sin movilización, en rechazo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei y organizado por la Confederación General del Trabajo (CGT). Ya de por sí, quienes decidían no sumarse a la medida o bien por ser esenciales debían concurrir a sus lugares de trabajo debían resolver el tema traslado porque no había colectivos urbanos, ni del área Metropolitana, tampoco servicio de tren. Pero se sumó el temporal de viento y lluvia, con más de 120 milímetros caídos en pocas horas, calles anegadas, arroyos desbordados y árboles caídos. El combo hizo que los precios de los autos de plataforma como Uber y Didi trepen a niveles muy difícil de costear. Así lo hicieron saber usuarios de UNO que enviaron mensajes en los que incluso realizaban comparaciones para dar cuenta de los excesivo del viaje que pretendían realizar. Uno de ellos planteó que un viaje de 10 kilómetros en Paraná le valía lo mismo que ir La Paz en colectivo, más de 20 mil pesos.

UBER Paraná 2026
Se dispararon los precios de Uber y Didi por el paro general y la tormenta en Paran&aacute;

Se dispararon los precios de Uber y Didi por el paro general y la tormenta en Paraná

Es sabido que los viajes en este tipo de transporte se vuelven excesivamente costosos debido a la "tarifa dinámica" o alta demanda. Lógicamente, la lluvia genera un aumento masivo de solicitudes de viajes, mientras que la disponibilidad de conductores disminuye, y aumenta la necesidad de transporte, duplicando o incluso triplicando las tarifas, lo que a menudo lleva a los usuarios a considerar alternativas como taxis y remises tradicionales.

Los trabajos de búsqueda de madre e hija desaparecidas continúan en la zona del Arroyo Las Viejas

Los trabajos de búsqueda de madre e hija desaparecidas continúan en la zona del Arroyo Las Viejas

A 10 años del fuerte temporal que azotó Paraná: otra vez la capital bajo agua

A 10 años del fuerte temporal que azotó Paraná: otra vez la capital bajo agua

Ordenanza

Paraná a diferencia de otras localidades, tiene una ordenanza que intenta regular este tipo de transporte. Se trata de la N° 10.170, aprobada por unanimidad en mayo de 2024, estableciendo un marco regulatorio obligatorio. A partir de ello los conductores deben registrarse, cumplir requisitos técnicos (revisión vehicular cada 6 meses, antigüedad máxima) y contar con seguro, con controles vigentes desde julio 2025 y sanciones por incumplimiento. Hasta la fecha se desconoce si el cumplimiento de la norma es efectivo o no.

TE PUEDE INTERESAR >>>> Paraná: se aprobó el uso de UBER y otras plataformas electrónicas

UBER Tormenta Paraná CGT
Noticias relacionadas
reabren la convocatoria para sumar salas a la red federal de teatros

Reabren la convocatoria para sumar salas a la Red Federal de Teatros

lanzan convocatoria para internacionalizar industrias culturales entrerrianas

Lanzan convocatoria para internacionalizar industrias culturales entrerrianas

Viale: un hombre murió tras caer en un arroyo

Viale: un hombre murió tras caer en un arroyo

San Benito: calles anegadas y cortes durante el diluvio

San Benito: calles anegadas y cortes en los accesos durante el diluvio

Ver comentarios

Lo último

Primer cumpleaños de Cristina Fernández de Kirchner con prisión domiciliaria

Primer cumpleaños de Cristina Fernández de Kirchner con prisión domiciliaria

Los trabajos de búsqueda de madre e hija desaparecidas continúan en la zona del Arroyo Las Viejas

Los trabajos de búsqueda de madre e hija desaparecidas continúan en la zona del Arroyo Las Viejas

Internaron al Indio Solari: desmienten que haya sufrido un ACV

Internaron al Indio Solari: desmienten que haya sufrido un ACV

Ultimo Momento
Primer cumpleaños de Cristina Fernández de Kirchner con prisión domiciliaria

Primer cumpleaños de Cristina Fernández de Kirchner con prisión domiciliaria

Los trabajos de búsqueda de madre e hija desaparecidas continúan en la zona del Arroyo Las Viejas

Los trabajos de búsqueda de madre e hija desaparecidas continúan en la zona del Arroyo Las Viejas

Internaron al Indio Solari: desmienten que haya sufrido un ACV

Internaron al Indio Solari: desmienten que haya sufrido un ACV

A 10 años del fuerte temporal que azotó Paraná: otra vez la capital bajo agua

A 10 años del fuerte temporal que azotó Paraná: otra vez la capital bajo agua

Reabren la convocatoria para sumar salas a la Red Federal de Teatros

Reabren la convocatoria para sumar salas a la Red Federal de Teatros

Policiales
Ruta 12: tras choque, un conductor se disparó en la cabeza

Ruta 12: tras choque, un conductor se disparó en la cabeza

Un motociclista perdió ambas piernas tras chocar contra una columna cerca del Puente Las Tunas

Un motociclista perdió ambas piernas tras chocar contra una columna cerca del Puente Las Tunas

Temporal en Paraná: buscan a una madre y su hija tras ser arrastradas por el agua

Temporal en Paraná: buscan a una madre y su hija tras ser arrastradas por el agua

Paraná: un vehículo volcó y terminó en una alcantarilla

Paraná: un vehículo volcó y terminó en una alcantarilla

Pablo Laurta fue imputado por abuso sexual infantil

Pablo Laurta fue imputado por abuso sexual infantil

Ovación
Lanús va por la ventaja en su casa

Lanús va por la ventaja en su casa

Chilavert defendió a Prestianni de la acusación de racismo

Chilavert defendió a Prestianni de la acusación de racismo

Central Entrerriano sigue a paso firme en la Liga Argentina

Central Entrerriano sigue a paso firme en la Liga Argentina

Por el paro general convocado por la CGT, no habrá fútbol este jueves

Por el paro general convocado por la CGT, no habrá fútbol este jueves

Paraná Rowing Club será epicentro del canotaje y SUP entrerriano

Paraná Rowing Club será epicentro del canotaje y SUP entrerriano

La provincia
Los trabajos de búsqueda de madre e hija desaparecidas continúan en la zona del Arroyo Las Viejas

Los trabajos de búsqueda de madre e hija desaparecidas continúan en la zona del Arroyo Las Viejas

A 10 años del fuerte temporal que azotó Paraná: otra vez la capital bajo agua

A 10 años del fuerte temporal que azotó Paraná: otra vez la capital bajo agua

Reabren la convocatoria para sumar salas a la Red Federal de Teatros

Reabren la convocatoria para sumar salas a la Red Federal de Teatros

Lanzan convocatoria para internacionalizar industrias culturales entrerrianas

Lanzan convocatoria para internacionalizar industrias culturales entrerrianas

Viale: un hombre murió tras caer en un arroyo

Viale: un hombre murió tras caer en un arroyo

Dejanos tu comentario