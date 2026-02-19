Se dispararon los precios de Uber y Didi por el paro general y la tormenta en Paraná

Tal como estaba anunciado este jueves 19 de febrero de 2026 se llevó adelante un paro sin movilización, en rechazo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei y organizado por la Confederación General del Trabajo (CGT). Ya de por sí, quienes decidían no sumarse a la medida o bien por ser esenciales debían concurrir a sus lugares de trabajo debían resolver el tema traslado porque no había colectivos urbanos, ni del área Metropolitana, tampoco servicio de tren. Pero se sumó el temporal de viento y lluvia, con más de 120 milímetros caídos en pocas horas, calles anegadas, arroyos desbordados y árboles caídos. El combo hizo que los precios de los autos de plataforma como Uber y Didi trepen a niveles muy difícil de costear. Así lo hicieron saber usuarios de UNO que enviaron mensajes en los que incluso realizaban comparaciones para dar cuenta de los excesivo del viaje que pretendían realizar. Uno de ellos planteó que un viaje de 10 kilómetros en Paraná le valía lo mismo que ir La Paz en colectivo, más de 20 mil pesos.