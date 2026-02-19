Viale: un hombre murió tras caer en un arroyo

Un vehículo cayó al interior de un arroyo, provocando la muerte del conductor en la zona de Arroyo Cañada Grande, en Aldea San Antonio, en la zona de Viale.

Este mediodía se registró un siniestro vial en la zona de Arroyo Cañada Grande, en Aldea San Antonio, en la zona de Viale. Un vehículo cayó al interior de un arroyo, provocando la muerte del conductor del rodado.

Se informo que por la correntada del arroyo, se habría arrastrado un vehículo. Al llegar la Policía junto a Bomberos Voluntarios de Segui; extrajeron a las personas del interior del vehículo, un hombre mayor de edad; el cual ya estaba fallecido, y la acompañante; una mujer que pudo salir por sus medios.

Las tareas se desarrollaron en una zona afectada por el desborde del arroyo, lo que complejizó la intervención. Tras constatar el fallecimiento, se dio intervención a las autoridades judiciales correspondientes para avanzar con las actuaciones de rigor.

Los dos viajaban en la utilitario color blanco, que cayó al arroyo desbordado. Se dispuso el traslado del fallecido a la morgue de Oro Verde.