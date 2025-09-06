Uno Entre Rios | La Provincia | inscripciones

Se abrirán las inscripciones para el nivel inicial del ciclo lectivo 2026

El CGE informó que las inscripciones para el próximo año académico estarán abiertas del 12 al 30 de septiembre. Podrán realizarse principalmente a través del Sistema SAGE

6 de septiembre 2025 · 12:36hs
Se abrirán las inscripciones para el nivel inicial del ciclo lectivo 2026

Desde el Consejo General de Educación (CGE) se informó que las inscripciones para el próximo año académico estarán abiertas del 12 al 30 de septiembre. Podrán realizarse principalmente a través del Sistema de Administración de la Gestión Educativa (SAGE).

La convocatoria fue oficializada mediante la Circular Nº 5/2025 y se enmarca en el Plan Educativo Provincial -Eje Eficiencia en la gestión de la información-, que se propone optimizar los recursos tecnológicos disponibles para facilitar el período de reinscripción e inscripción.

Concepción del Uruguay: vecinos denuncian basural ilegal para rellenar el arroyo El Curro y ganar terreno.

Concepción del Uruguay: vecinos denuncian basural ilegal para rellenar el arroyo El Curro y ganar terreno

estudiantes de concordia participaron del 16º foro de ciencias, tecnologia y cultura en cerrito

Estudiantes de Concordia participaron del 16º Foro de Ciencias, Tecnología y Cultura en Cerrito

inscripción cge
Se abrir&aacute;n las inscripciones para el nivel inicial del ciclo lectivo 2026

Se abrirán las inscripciones para el nivel inicial del ciclo lectivo 2026

Mediante SAGE

El trámite se llevará a cabo mayormente de manera virtual mediante el SAGE. Para ello estará habilitada una pestaña Inscripción Nivel Inicial en la página web del Sistema de Administración.

En caso de no poder acceder al formato virtual, las instituciones educativas arbitrarán los medios para organizar otros modos de registro.

Según lo establecido, se contemplan tres etapas:

*Reinscripción y preinscripción con prioridad. Será del 12 al 30 de septiembre y estará destinada a los niños que ya asisten a la institución y a las familias que cumplen con los criterios de prioridad establecidos en el Marco Pedagógico para Nivel Inicial (Resolución Nº 3945/10 CGE). Para la preinscripción con prioridad se tiene en cuenta lo establecido en el artículo Nº 40 del mencionado Marco Pedagógico.

*Preinscripción general. Será del 1 al 31 de octubre y estará orientada a los niños que ingresarán por primera vez a la institución y no se encuentran dentro de las prioridades. Podrán cargarse datos en hasta tres instituciones a través del sistema virtual.

*Inscripción final. Será en el mes de noviembre y cada establecimiento confirmará el ingreso de los niños, validará las preinscripciones en el SAGE y notificará a las familias. En caso de que las solicitudes superen el número de vacantes, se realizarán sorteos públicos presenciales, con acta correspondiente y la participación de directivos, supervisores y familias.

La organización de los grupos se realizará conforme a la edad de los niños al 30 de junio de 2026 y a la Resolución Nº 4.148/15 CGE, que establece la matrícula mínima y máxima por sala según la ubicación geográfica.

Finalmente, recordaron que la inscripción deberá ser formalizada por un integrante de la familia o tutor con la presentación del DNI y la documentación requerida. E informaron, además, que si el familiar preinscribe por primera vez y cuenta en el sistema SAGE con un perfil de agente o estudiante, deberá solicitar otro perfil como padre al correo electrónico [email protected].

inscripciones CGE SAGE Consejo General de Educación
Noticias relacionadas
Entre Ríos lidera la producción y la exportación de nuez pecán.

Entre Ríos lidera la producción y la exportación de nuez pecán

La comunidad educativa de Lucas González, departamento Nogoyá, levantó la voz en relación al edificio escolar que hoy se encuentra inhabitable.

Abrazo simbólico en Lucas González por el estado crítico de la Escuela Nina Nº 4

La Secretaría de Turismo de Entre Ríos respaldó la planificación de feriados.

Turismo: Entre Ríos respaldó la planificación de feriados

La Vicegobernación de Entre Ríos realizó la primera capacitación en Boleta Única de Papel. 

La Vicegobernación realizó la primera capacitación en Boleta Única de Papel

Ver comentarios

Lo último

Concepción del Uruguay: vecinos denuncian basural ilegal para rellenar el arroyo El Curro y ganar terreno

Concepción del Uruguay: vecinos denuncian basural ilegal para rellenar el arroyo El Curro y ganar terreno

Concordia: condenaron a un patovica por abuso sexual en un boliche de La Criolla

Concordia: condenaron a un patovica por abuso sexual en un boliche de La Criolla

Se abrirán las inscripciones para el nivel inicial del ciclo lectivo 2026

Se abrirán las inscripciones para el nivel inicial del ciclo lectivo 2026

Ultimo Momento
Concepción del Uruguay: vecinos denuncian basural ilegal para rellenar el arroyo El Curro y ganar terreno

Concepción del Uruguay: vecinos denuncian basural ilegal para rellenar el arroyo El Curro y ganar terreno

Concordia: condenaron a un patovica por abuso sexual en un boliche de La Criolla

Concordia: condenaron a un patovica por abuso sexual en un boliche de La Criolla

Se abrirán las inscripciones para el nivel inicial del ciclo lectivo 2026

Se abrirán las inscripciones para el nivel inicial del ciclo lectivo 2026

Estudiantes de Concordia participaron del 16º Foro de Ciencias, Tecnología y Cultura en Cerrito

Estudiantes de Concordia participaron del 16º Foro de Ciencias, Tecnología y Cultura en Cerrito

Torneo Regional del Litoral: los clubes entrerrianos, listos para una nueva jornada

Torneo Regional del Litoral: los clubes entrerrianos, listos para una nueva jornada

Policiales
Concordia: condenaron a un patovica por abuso sexual en un boliche de La Criolla

Concordia: condenaron a un patovica por abuso sexual en un boliche de La Criolla

Colonia Avellaneda: desde un auto disparó e hirió a un joven

Colonia Avellaneda: desde un auto disparó e hirió a un joven

Ruta 12: tres muertos tras violento choque de una camioneta con un tren

Ruta 12: tres muertos tras violento choque de una camioneta con un tren

Nahir Galarza pidió a la Justicia permiso para usar redes sociales

Nahir Galarza pidió a la Justicia permiso para usar redes sociales

Villaguay: acusado de abuso sexual fue declarado no culpable

Villaguay: acusado de abuso sexual fue declarado no culpable

Ovación
En Villa Clara se pondrán en juego dos cinturones de la Federación Entrerriana de Box

En Villa Clara se pondrán en juego dos cinturones de la Federación Entrerriana de Box

Torneo Regional del Litoral: los clubes entrerrianos, listos para una nueva jornada

Torneo Regional del Litoral: los clubes entrerrianos, listos para una nueva jornada

Se juega la sexta fecha del Torneo Oficial de Damas

Se juega la sexta fecha del Torneo Oficial de Damas

Los Pumas cayeron ante los Wallabies en un partido clave para su futuro en el Rugby Championship

Los Pumas cayeron ante los Wallabies en un partido clave para su futuro en el Rugby Championship

Vélez y Central Córdoba se enfrentarán en la final

Vélez y Central Córdoba se enfrentarán en la final

La provincia
Concepción del Uruguay: vecinos denuncian basural ilegal para rellenar el arroyo El Curro y ganar terreno

Concepción del Uruguay: vecinos denuncian basural ilegal para rellenar el arroyo El Curro y ganar terreno

Se abrirán las inscripciones para el nivel inicial del ciclo lectivo 2026

Se abrirán las inscripciones para el nivel inicial del ciclo lectivo 2026

Estudiantes de Concordia participaron del 16º Foro de Ciencias, Tecnología y Cultura en Cerrito

Estudiantes de Concordia participaron del 16º Foro de Ciencias, Tecnología y Cultura en Cerrito

Entre Ríos lidera la producción y la exportación de nuez pecán

Entre Ríos lidera la producción y la exportación de nuez pecán

Abrazo simbólico en Lucas González por el estado crítico de la Escuela Nina Nº 4

Abrazo simbólico en Lucas González por el estado crítico de la Escuela Nina Nº 4

Dejanos tu comentario