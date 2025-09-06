Se abrirán las inscripciones para el nivel inicial del ciclo lectivo 2026

El CGE informó que las inscripciones para el próximo año académico estarán abiertas del 12 al 30 de septiembre. Podrán realizarse principalmente a través del Sistema SAGE

Desde el Consejo General de Educación (CGE) se informó que las inscripciones para el próximo año académico estarán abiertas del 12 al 30 de septiembre. Podrán realizarse principalmente a través del Sistema de Administración de la Gestión Educativa (SAGE).

La convocatoria fue oficializada mediante la Circular Nº 5/2025 y se enmarca en el Plan Educativo Provincial -Eje Eficiencia en la gestión de la información-, que se propone optimizar los recursos tecnológicos disponibles para facilitar el período de reinscripción e inscripción.

Mediante SAGE

El trámite se llevará a cabo mayormente de manera virtual mediante el SAGE. Para ello estará habilitada una pestaña Inscripción Nivel Inicial en la página web del Sistema de Administración.

En caso de no poder acceder al formato virtual, las instituciones educativas arbitrarán los medios para organizar otros modos de registro.

Según lo establecido, se contemplan tres etapas:

*Reinscripción y preinscripción con prioridad. Será del 12 al 30 de septiembre y estará destinada a los niños que ya asisten a la institución y a las familias que cumplen con los criterios de prioridad establecidos en el Marco Pedagógico para Nivel Inicial (Resolución Nº 3945/10 CGE). Para la preinscripción con prioridad se tiene en cuenta lo establecido en el artículo Nº 40 del mencionado Marco Pedagógico.

*Preinscripción general. Será del 1 al 31 de octubre y estará orientada a los niños que ingresarán por primera vez a la institución y no se encuentran dentro de las prioridades. Podrán cargarse datos en hasta tres instituciones a través del sistema virtual.

*Inscripción final. Será en el mes de noviembre y cada establecimiento confirmará el ingreso de los niños, validará las preinscripciones en el SAGE y notificará a las familias. En caso de que las solicitudes superen el número de vacantes, se realizarán sorteos públicos presenciales, con acta correspondiente y la participación de directivos, supervisores y familias.

La organización de los grupos se realizará conforme a la edad de los niños al 30 de junio de 2026 y a la Resolución Nº 4.148/15 CGE, que establece la matrícula mínima y máxima por sala según la ubicación geográfica.

Finalmente, recordaron que la inscripción deberá ser formalizada por un integrante de la familia o tutor con la presentación del DNI y la documentación requerida. E informaron, además, que si el familiar preinscribe por primera vez y cuenta en el sistema SAGE con un perfil de agente o estudiante, deberá solicitar otro perfil como padre al correo electrónico [email protected].