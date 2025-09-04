Sauce Montrull obtuvo un dictamen clave para convertirse en municipio

La comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Diputados emitió dictamen a favor del proyecto que convierte en municipio a Sauce Montrull.

La comisión de Asuntos Municipales y Comunales de la Cámara de Diputados emitió dictamen a favor del proyecto de ley que implica un avance para la transformación de la comuna de Sauce Montrull (departamento Paraná) en municipio. La iniciativa se tratará en próximas sesiones.

Este miércoles se reunió la comisión de Asuntos Municipales y Comunales, presidida por la diputada María Elena Romero, para avanzar en la aprobación del radio y los datos extraídos del Censo Nacional de Población, hogares y vivienda realizado en 2022, en relación al territorio del futuro Municipio de Sauce Montrull.

“Hoy es un día histórico para esta comunidad, ya que estamos cumpliendo con lo que establece nuestra Constitución Provincial reformada y en la Ley 10.027”, explicó la diputada Romero.

Pasará a ser municipio

La legisladora destacó que para los vecinos de la localidad es una ley necesaria y beneficiosa. “Sauce Montrull cuenta con alrededor de 2700 habitantes permanentes, que se duplica en época estival vinculada con la elección de muchas personas que tienen propiedades en esta zona tan cercana a la capital provincial. Se requiere un ordenamiento y facultades específicas que ahora esta transformación en municipio les dará a las autoridades”, recalcó.

Diputados Sauce Montrull

Participaron de la reunión de comisión Nicolas Wendler, subdirector de Juntas y Comunas de la provincia y Soledad Daneri, presidente de la Comuna de Sauce Montrull.

En relación a los nuevos desafíos para las autoridades, Romero expresó: “Son nuevas responsabilidades que se asumen y a la vez nuevas herramientas y recursos, ya que la coparticipación que reciben las comunas es muy diferente a lo que reciben aquellas localidades con el rango de municipio. Ellos tendrán nuestro acompañamiento y también los canales institucionales para continuar capacitándose y formándose para administrar el territorio que en poco tiempo será un nuevo municipio entrerriano”, finalizó.