Sandra Cislaghi: "Seis de cada 10 jóvenes entrerrianos tiene depresión y ansiedad"

Un 40% de jóvenes entrerrianos están seguros que no existe un espacio que los contenga y aborde la salud mental dentro de su comunidad. El 19% sostienen que no hay nada y se sienten abandonados.

Detalles y fundamentos del proyecto de ley

—¿En qué consiste el proyecto presentado?

—El proyecto tiene el objetivo primario que es, frente a la emergencia en salud mental que atraviesa nuestra provincia, que la salud mental integral y comunitaria, llegue y proteja a cada uno de los entrerrianos.

Desde la Mesa por la Salud Mental de Entre Ríos, este colectivo que hemos conformado entre las diferentes organizaciones, de las cuales expresamos diferentes sectores de la comunidad: sindicatos, organizaciones de la sociedad civil, colegios de profesionales, universidades, casas de atención de los consumos problemáticos y de las adicciones, espacios políticos, educativos, culturales, deportivos, movimientos populares, centros de estudiantes, espacios de contención a la salud mental, vecinos y vecinas autoconvocados. Hemos ido desarrollando un proceso muy significativo de participación y de multisectorialidad, donde primó el encuentro, el diálogo, el debate, para poder sintetizar y crear el proyecto de ley que hemos denominado Red Integral de los Cuidados de la Salud Mental y Bienestar Psicosocial en Territorios Entrerrianos, proyecto que surge, que se crea y se sostiene desde la Mesa por la Salud Mental de Entre Ríos.

—¿Cuál es el diagnóstico de la Mesa en relación a la situación de la salud mental de los entrerrianos?

—Es una situación compleja, muy preocupante. Creemos sumamente necesaria la declaración de emergencia en materia de salud mental en la provincia y no lo decimos a modo de generar sensacionalismo ni dramatismo, sino que tenemos la intención clara de poner en agenda la realidad por la que atraviesa nuestra provincia.

Hace poco tiempo, el propio presidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos nos anoticiaba que en enero hubo un suicidio por día, las organizaciones que están en los barrios dando la primer respuesta, poniendo el cuerpo, nos exponen de primera mano que los números de inicio de consumos problemáticos en Entre Ríos son muy alarmantes, ya que inician el consumo niños entre 9 y 11 años. Eso es sumamente preocupante, y si a eso le agregamos los datos que surgen de la Justicia, que de cada 10 jóvenes con causas penales, nueve tienen relación con el consumo y siete de ellos no están escolarizados; es de una gravedad inusitada. Creo que todavía no tenemos dimensión de cómo estamos atravesando en la provincia la salud mental.

Suicidio Salud Mental psicología.jpg

Otras investigaciones de las que hemos podido dar cuenta hacen pertinente aclarar que Entre Ríos no tiene un observatorio de políticas públicas que puedan dar estas estadísticas para poder orientar cuáles son las políticas que se deben fortalecer o que se deben crear, por lo cual este aporte que estamos haciendo es de las experiencias que hemos tenido de primera mano y con investigaciones nacionales que dicen que, en Entre Ríos, de cada 10 jóvenes, seis referencian que la depresión y la ansiedad son las principales problemáticas asociadas a la salud mental. Es preocupante porque estamos hablando de que hay un 40% de jóvenes en nuestra provincia que manifestaron que están seguros que no existe un espacio que los contenga y aborde la salud mental dentro de su comunidad. No pueden acudir al centro de salud porque no hay respuesta. Lo más grave es que el 19% de nuestros jóvenes directamente sostienen que no hay nada, que se sienten abandonados.

Eso marca una realidad tremenda, y si a esto le sumamos que la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que en el 2030 la salud mental va a ser la principal causa de discapacidad en el mundo, es un diagnóstico del cual Entre Ríos no escapa y es pertinente tomar conciencia de que no estamos hablando de algo que no nos va a atravesar, estamos hablando de menos de cinco años. Es imperante la posibilidad de tener este diagnóstico en Entre Ríos.

Abordaje de la salud mental en la provincia

—¿Qué aportes traería la Red a los entrerrianos?

—En primer instancia, abrir el debate y la discusión en torno a la necesidad de una política pública que aborde en profundidad las problemáticas de salud mental y que permita pensar en nuevas formas de intervención. Principalmente, en la construcción de una política que de salida frente a la emergencia que atravesamos.

Uno de los aportes más valiosos que tiene este proyecto de ley es que incluye las herramientas y las experiencias que hay tanto en lo territorial como en lo institucional, permitiéndonos así poder pensar en una organización que genere una real articulación y desde ahí una sinergia entre los diferentes actores, los diferentes recursos que hay desde lo profesional, lo institucional y lo territorial para dar una respuesta real y efectiva a la cruda realidad que viven miles de entrerrianos. El fin último es que esta sea una respuesta que llegue a esa familia que está desbordada porque su hijo o su hija tiene un problema con el consumo problemático, que llegue la contención y la atención a aquellos que sienten un malestar emocional y no tienen las herramientas para resolverlos. Queremos que este proyecto promueva una política integral de salud mental y que llegue antes de que un entrerriano tome la decisión de autodeterminar su vida.

No es fácil pero estamos muy orgullosos desde la Mesa de haber logrado un aporte de valor para toda la provincia. Primero, es histórico porque es la primera vez que se da un debate de salud mental desde las bases hacia arriba, y aún más, que se haya podido construir una herramienta como lo es el proyecto que fue entregado al Senado de la provincia, a través del bloque Más para Entre Ríos, que lo presentarán y nos permitirán dar el debate para que esta herramienta sea ley. Eso nos emociona y nos da esperanza.

En acción. Sandra Balla de Cislaghi quiere impulsar la prevención. Foto UNO/Juan Ignacio Pereira En acción. Sandra Balla de Cislaghi quiere impulsar la prevención. Foto UNO/Juan Ignacio Pereira

Proyecciones

—¿Qué expectativas tienen? ¿Qué acciones prevén en la espera a la sanción?

—Vanos a seguir organizándonos, vamos a sumar a más actores, a todos los que quieran discutir y construir, para que la salud mental prime en nuestra sociedad, permitiéndonos el bienestar. No nos tenemos que acostumbrar a estar mal.

Tenemos muy buenas expectativas, el diálogo y el consenso es lo que prima en la Mesa, por lo cual creemos que es un proyecto que va a prosperar, por la realidad que viven miles de entrerrianos. Doy por seguro que vamos a hablar con todos los que tengamos que hacerlo para hacer efectiva una respuesta que piden y necesitan en toda la comunidad.

Las estadísticas dan cuenta de una cruda y alarmante realidad, pero para nosotros no son meros números, son vidas, son familias, son nuestras comunidades que están dolientes y por eso tenemos que cambiarla. Tenemos que hacer un esfuerzo y un compromiso de asumir una corresponsabilidad entre Estado y comunidad para poder transformar esta realidad que hoy duele. Lo podemos hacer si tenemos el compromiso entre todos y todas.