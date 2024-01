Salud detalló la situación epidemiológica de Entre Ríos por  dengue, encefalitis y Covid-19

Garcilazo recordó: " La semana pasada se confirmaron 75 casos de dengue , sumando 170 desde finales de diciembre hasta la fecha. Veníamos con un brote activo en Paraná y Chajarí, sumado al departamento La Paz que es donde tenemos brotes autóctonos activos" . En este marco el ministro aclaró a UNO : "El año pasado se reportaron 800 casos. Esto no significa que vayan a aparecer nuevos casos ahora, pero está dentro de las posibilidades. No hemos tenido casos graves y está absolutamente controlado pero no significa que no se deba continuar con la prevención" .

Respecto a los análisis para confirmar el dengue en un paciente, el epidemiólogo explicó: "En los lugares donde la circulación está confirmada no se requiere hacer examen de laboratorio para confirmar la infección. Como gobierno nos estamos comunicando municipio por municipio para hacer las acciones de bloqueo, especialmente en descacharrización y búsqueda de nuevos casos". En este sentido, Garzilazo remarcó a UNO que si bien muchos vecinos toman conciencia de la medidas de cuidado doméstico "hay muchísimos casos donde la descacharrización se hace en patios y dentro del hogar, pero no en los techos. Es algo que encontramos muy común, no se eliminan cosas para su deshecho sino que se amontonan en otro lado y es algo a tener en cuenta".

bloqueo dengue parana 2.jpg

Por otro lado el funcionario fue consultado por la vacuna QDenga, que recientemente fue aprobada para su aplicación en nuestro país, y recordó: "Es muy importante para prevenir casos graves pero no está recomendada para su aplicación masiva dado que, al ser nueva, tiene un periodo de estudio. Su aplicación debe ser indicada por un profesional con receta médica porque es una vacuna que tiene contraindicaciones". Finalmente el epidemiólogo recordó a UNO que en los casos pediátricos el síntoma más común es "la fiebre sin el cuadro respiratorio, pero en esta población notamos una confusión con otras enfermedades -de hecho, tenemos un caso en estudio- por aparición de erupciones en la piel".

encefalitis equina Entre Ríos 1.jpg

"No hay encefalitis equina en la provincia"

Por otro lado el ministro y el director de Epidemiología se refirieron a la situación de encefalitis equina y los casos recientes que se confirmaron en la provincia. "Debemos aclarar que hay demora a la hora de obtener los resultados de laboratorio y también hay muchas determinaciones por hacerse", comentó Garcilazo a UNO. "Habían dos pacientes que iniciaron con síntomas en diciembre y se confirmó por laboratorio el diagnóstico en enero", agregó y detalló que se trataban de un paciente de Gualeguay, otro de Victoria y uno en La Paz. "El paciente de Victoria fue un pediátrico que estuvo internado pero ya fue dado de alta, lo mismo pasó con el paciente del departamento La Paz", indicó Garcilazo y recordó que el último paciente era una mujer con enfermedades previas que, finalmente, falleció.

"La preocupación nace porque, desde el año 1996, no se registran casos de encefalitis equina. Hemos tenido estos tres casos, pero no han habido nuevos y es necesario aclararlo", agregó Grieve y remarcó: "No han habido casos nuevos, no hay encefalitis en la provincia y los casos registrados ya fueron tratados".

Covid-19: cómo está la situación en Entre Ríos

Otro tema que abordaron los funcionarios de la cartera sanitaria fueron en torno al Covid-19. En este marco Garcilazo indicó: "El número de casos está en aumento pero son más que nada ambulatorios y leves" y aclaró a UNO que los hisopados se realizan solamente a los pacientes que están por ser internados y tienen un cuadro respiratorio o a los pacientes con comorbilidades que presenten síntomas de este tipo, por lo que "los números que vemos en la población son distintos a los que se veían durante la pandemia cuando se hacían hisopados a todas las personas. Hoy hacemos un chequeo exhaustivo de positividad mediante las unidades de monitoreo", apuntó el director de Epidemiología.

Por otro lado el ministro destacó que los casos positivos de Covid-19 pertenecen a la variante Ómicron que "produce más transmisibilidad, pero menos invasividad". "De todos los pacientes confirmados, solamente cuatro necesitaron internación y dos de ellos ya fueron dados de alta" agregó el ministro a UNO.

covid bivalente.jpg

"Hay que tener en cuenta con el Covid-19 es que no esta afectando en la cantidad de internados que pueden ingresar a terapia, es bajo en relación a otras patologías", observó Garcilazo y agregó: "En este momento no habría, desde el punto de vista sanitario, alguna preocupación en relación a los pacientes que se están vacunando, no hay un pico endémico o epidémico".

Al ser consultados por la vacunación los funcionarios recordaron a UNO que la vacunación debe realizarse una vez al año en personas menores de 50 años que no sean grupos de riesgo. Por su parte remarcaron que los grupos de riesgo y mayores de 50 años deben vacunarse cada seis meses. "Vacunas hay", remarcó Grieve, "Este lunes llegaron 8.000 vacunas más de las 16.000 que teníamos y se están distribuyendo en todos los centros".

vacunación covid-19.jpg

En esta línea, el ministro instó a la población a vacunarse y recordó las medidas de cuidado e higiene como el lavado frecuente de manos, uso de alcohol en gel o sanitizante, evitar compartir el mate pero aclaró: "No estamos hablando de otras medidas, por ejemplo, utilizar barbijo pero el virus está circulando y los casos son bajos. Queremos evitar que aumenten o creen un problema asistencial que no lo hay". Asimismo recordaron que en Paraná es posible inocularse en la Clínica Escolar, en Bajada Grande y los distintos centros de salud públicos de la ciudad. En el resto de la provincia se puede asistir a cualquiera de los 400 vacunatorios ubicados en centros de salud y hospitales públicos.

Al ser consultados por la cantidad de dosis que se aplican semanalmente, Grieve informó a UNO: "La semana pasada veníamos aplicando alrededor de 100 y 200 dosis y luego incrementó a 2.500 dosis. Las vacunas disponibles son Pfizer y Moderna que están científicamente comprobadas que tienen menos efectos inmediatos y simples como algo de dolor muscular y fiebre. Como dijo nuestro gobernador, son dos minutos y ayuda a la prevención".

Ola de calor: hidratación como primera medida

En vistas a la ola de calor que se informó para los próximos días, desde el Ministerio de Salud recordaron, en principio, "evitar la exposición al sol después de las nueve de la mañana y hasta las 17 horas, porque esto nos hace perder alto contenido de líquido. Como recordamos siempre, hay que hidratarse, necesitamos de dos a dos litros y medio de agua".

El ministro recordó a la ciudadanía que, ante síntomas como dolores de cabeza, musculares y mareos, se puede estar ante un golpe de calor. "Lo único que tenemos que hacer en los centros asistenciales es hidratarlo y luego el paciente se vuelve a su casa", aclaró Grieve a UNO.

"Bajo ningún punto de vista Beatriz Brandán hizo algún maltrato"

Al ser consultado por la reciente denuncia de ATE a la directora administrativa del área de Recursos Humanos de la cartera sanitaria, Beatriz Brandán, por amedrentamiento y poner faltas sin aviso a los trabajadores que asistieron al paro nacional del 24 de enero Grieve comentó a UNO: "La reunión con ATE fue muy importante. Aclaramos que después de la investigación, bajo ningún punto de vista, Beatriz Brandán hizo algún maltrato. Lo que quería era saber cuál era la situación de la hora que comenzaba el paro y saber si debían o no debían marcar. En ningún momento hubo una situación que preocupara. Todo lo que se había solicitado ellos (ATE) lo entendieron".

Continúa la investigación por denuncia de mala praxis

Finalmente UNO consultó al ministro en torno a la denuncia por negligencia en el Centro de Salud Carrillo de Paraná a raíz del fallecimiento de Gustavo Nagera a principios de enero y detalló: "Tuvimos una reunión ayer con la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio. Se ha hecho la evaluación y se envió el sumario correspondiente. Estamos muy cerca de ese caso y vamos a investigar, que es lo que corresponde, en torno al accionar de los profesionales".