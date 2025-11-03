Rotary Club de Paraná impulsa un proyecto solidario junto a jóvenes de intercambio internacional

Ellemare, de Países Bajos, y Chloe, de Uganda, se suman a la idea de Rotary Club de hacer almohadones terapéuticos para mujeres que pasaron por una mastectomía

El Rotary Club de Paraná lleva adelante una iniciativa solidaria que une compromiso comunitario, aprendizaje y trabajo en equipo

El Rotary Club de Paraná lleva adelante una iniciativa solidaria que une compromiso comunitario, aprendizaje y trabajo en equipo. Se trata del proyecto “Almohadones terapéuticos para mujeres que han pasado por una mastectomía”, que involucra a jóvenes de distintos países que participan del programa de intercambio rotario en el distrito 4945, integrado por Entre Ríos, Santa Fe y cuatro departamentos de Uruguay (Artigas, Salto, Paysandú y Río Negro).

La propuesta fue presentada por Nadia Navarrete, presidenta del Rotary Club de Paraná y chair del programa de intercambio del distrito, y por su hermana Gretel Navarrete, integrante del Rotary Club Santa Fe y coordinadora de los intercambios de corta duración. Ambas docentes –de inglés y geografía, respectivamente– acompañan de cerca a los chicos y chicas que viven una experiencia cultural única en la región.

“Nuestro proyecto de servicio de este año es la confección de almohadones terapéuticos para mujeres que han pasado por una mastectomía. Estamos en la etapa inicial, con mucho entusiasmo, porque además de brindar ayuda concreta, las chicas están aprendiendo nuevas habilidades, como coser y usar una máquina de coser”, explicó Nadia.

Actualmente, el club paranaense recibe a dos estudiantes extranjeras: Ellemare, de Países Bajos, y Chloe, de Uganda, quienes llegaron en agosto y permanecerán un año en la ciudad.

Ambas asisten a escuelas locales, y además participan de clases virtuales de español dictadas por la Universidad Nacional del Litoral (UNL), en el marco de un convenio con el Distrito rotario.

“El intercambio no es sólo académico o cultural, también es humano. Buscamos que los chicos se integren en la comunidad, conozcan otras realidades y se involucren en proyectos de servicio”, resaltó Nadia Navarrete.

El programa que permite la presencia de Chloe en Argentina otorga becas a jóvenes de países africanos para vivir experiencias de intercambio en distintas partes del mundo. En tanto, Ellemare tiene una hermana de intercambio, Juana, quien viajará a Alemania a partir de enero.

Rotary 2 Ellemare, de Países Bajos; y Chloe, de Uganda, forman parte de un intercambio internacional de Rotary

Aprendizaje compartido

El proyecto solidario de los almohadones terapéuticos tiene una meta ambiciosa: elaborar alrededor de 250 unidades que serán donadas a distintas asociaciones y organizaciones del distrito antes de mayo. Cada participante del programa se comprometió a confeccionar 50 almohadones, que luego se distribuirán no solo en Paraná, sino también en localidades cercanas y en clubes de Santa Fe.

Para llevarlo adelante, las integrantes del Rotary Club de Paraná trabajan en articulación con instituciones y emprendedoras locales. Una de ellas es Vivi Marín, quien desde su academia enseñará a los jóvenes las nociones básicas de costura.

“El proyecto les permite a los chicos hacer otras relaciones y desarrollar nuevas habilidades. Elmare, por ejemplo, me decía que no sabe coser y quiere aprender. Todo esto es parte del intercambio: aprender haciendo, compartir y dejar una huella”, destacó la presidenta del club paranaense.

Trabajo conjunto

Desde Santa Fe, los clubes rotarios también se suman a la iniciativa. “Tenemos alrededor de 10 chicos entre los que llegaron y los que van a salir, y la idea es que todos participen de este proyecto”, comentó Gretel Navarrete.

Las tareas incluyen el diseño y la confección de los almohadones que luego van a regalar, para lo cual solicitan donaciones de materiales como jersey de algodón y vellón, que son los insumos principales para la elaboración.

“A partir del modelo que diseñamos, iremos avanzando en distintas etapas. La idea es que los chicos lideren el proceso y que los clubes trabajen de manera articulada en toda la región”, agregaron las coordinadoras.

Un puente solidario

Más allá de la ayuda concreta, la propuesta busca fomentar el espíritu rotario entre los jóvenes y reforzar los valores de empatía, servicio y cooperación internacional. “Cada experiencia de intercambio deja huellas. Las chicas participan en actividades comunitarias, como la reciente ‘Noche de pijamas’ en la Biblioteca Popular, y se integran a la vida local. Son embajadoras de paz, cultura y solidaridad”, expresó Nadia Navarrete.

Finalmente, las representantes del Rotary Club invitaron a la comunidad a sumarse: “Toda persona que quiera colaborar o conocer más sobre el programa puede contactarnos a través de nuestras redes sociales: Rotary Club de Paraná o Rotary Club de Santa Fe. Siempre estamos abiertos a sumar manos y corazones a nuestros proyectos”.

Espíritu fraterno y vocación de servicio a la comunidad

Rotary International es una red mundial compuesta por más de 1,2 millones de vecinos, amigos, líderes y personas dedicadas a solucionar problemas, quienes ven un planeta en que las personas se unen y toman acción para generar un cambio perdurable en el mundo, sus comunidades y en sí mismos, explican desde su sitio oficial www.rotary.org.

A su vez, explican que para resolver los problemas más acuciantes, la dedicación y la visión son requisitos indispensables. Por más de 110 años, la gente de acción de Rotary ha abordado los problemas más graves con pasión, energía y competencia, ya sea que se traten de proyectos de alfabetización, el fomento de la paz, y el acceso a fuentes de agua y atención de la salud.

Los clubes de Paraná y Santa Fe trabajan alineados con este espíritu fraterno y solidario, con una fuerte vocación de servicio a la comunidad, que se traduce en diferentes iniciativas que contribuyen al bien común.