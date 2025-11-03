Vandalismo en Federal: fue de pesca y le tiraron el auto al arroyo

Un joven de Federal compartió en redes sociales su enojo tras encontrar su auto arrojado al arroyo por desconocidos.

Un joven de Federal compartió a través de sus redes sociales una experiencia de pesca que terminó en una amarga sorpresa. Tras disfrutar de un fin de semana de descanso en el arroyo Diego López, regresó al lugar donde había dejado su vehículo para encontrarlo en el agua.

El relato de Tomy Lozano fue claro y directo. En sus propias palabras, explicó: "No soy de hacer estas cosas, pero está vez me tocó a mí. Ojalá y Dios quiera que no le pase a cualquier pescador que sale un fin de semana a pescar y disfrutar, pero siempre andan sueltos estos hijos de remil p...".

Lozano continuó narrando cómo encontró su automóvil tras regresar de su salida: "Me fui a pescar al arroyo Diego López, saliendo el viernes y volviendo el domingo temprano. Y cuando llego al lugar donde había dejado mi auto, me encuentro con que me desengancharon un carro y me lo largaron al agua".

Descargo

Visiblemente molesto, dejó claro lo que sentía sobre el acto de vandalismo. "Ojalá hermano y todo te vuelva, porque estas cosas no se hacen. Que el que me hizo esto tenga los huev... bien puestos y se meta con mi vida, con mis cosas materiales, para que cada pescador, cada familia que va a ese lugar, tengan mucho cuidado... Estos hijos de p... siempre andan sueltos", según recogió FM Cien Federal.

Finalmente, expresó el deseo de encontrar a los responsables: "Ojalá y la vida me dé a saber quién o quiénes fueron"-