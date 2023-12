Rogelio Frigerio y Pullaro insistieron en la unidad de JxC

En particular, Frigerio y Pullaro ratificaron la voluntad de sostener unida a la alianza Juntos por el Cambio, aunque no descartaron -al menos el entrerriano- que haya bloques diferentes en la Cámara de Diputados y el Senado de la Nación. También enfatizaron el rol opositor de la coalición JxC, más allá de que algunso de sus referentes se hayan incorporado al gabinete entrante de La Libertad Avanza.

Frigerio Pullaro Aluani Scaglia.jpg UNO / Juan Ignacio Pereira

El entrerriano aseguró que la coalición de la UCR, el PRO y la Coalición Cívica "está muy unida y como parte de los 11 gobernadores que conforman Juntos por el Cambio vamos a garantizar esa unidad. En este momento de tanta dificultad en la Argentina, la unidad de una fuerza alternativa es muy importante y la tenemos que sostener".

Sin embargo, señaló que puede haber "algunos matices o movimientos en el ámbito legislativo". Aunque insistió: "Independientemente de eso, nosotros vamos a trabajar en sostener la unidad".

A su vez, remarcó el concepto de "defender los intereses de nuestras provincias, de los entrerrianos en mi caso y de los santafesinos, en el caso de 'Maxi'" y abrió la puerta a conformar nuevas bancadas con legisladores del Interior.

"La cuestión legislativa puede tener distintas alternativas. Yo creo que vamos a encontrar muchos aspectos para trabajar en común con los legisladores de Córdoba. De hecho conformamos la Región Centro. Seguramente tengamos muchas más cosas que nos unen que las que nos separan. Así que ese trabajo legislativo va a existir. Probablemente también con otros bloques donde se representen a distintas provincias", adelantó el gobernador electo de Entre Ríos.

El rol opositor

Pullaro se explayó sobre la posición que, considera, deben asumir Juntos por el Cambio en general, y la UCR en particular, ante la administración nacional entrante de Javier Milei. "Al radicalismo y Juntos por el Cambio la sociedad les dio un rol y es en este momento acompañar pero estar en el rol de opositores, porque nuestro programa de gobierno fue diferente al que tiene Milei", dijo.

Y no descartó nutrir de más funcionarios la gestión nacional. "Nosotros podemos aportar cuadros si La Libertad Avanza nos pide, porque eso no es un aporte a un partido político o a una coalición o a un co-gobierno, es un aporte a la República", sugirió. Pero aclaró: "No creo que el radicalismo tenga que integrar la coalición que ganó el gobierno nacional simplemente porque nosotros fuimos con un programa de gobierno diferente".

Frigerio Pullaro.jpg UNO / Juan Ignacio Pereira

Agendas conjuntas

La jornada convocó a los equipos de gobierno electos de las vecinas provincias de Santa Fe y Entre Ríos para trabajar de cara al futuro en áreas como hacienda, obra pública, seguridad, industria y comercio, ambiente, y la lucha contra la inseguridad y el narcotráfico.

Frigerio adelantó que se intensificará la coordinación de una agenda de trabajo común entre Santa Fe y Entre Ríos para “potenciar el desarrollo de ambas provincias” y aseguró: “Estamos convencidos de que tenemos enormes oportunidades que se van a aprovechar mucho mejor si trabajamos en conjunto”.

Pullaro resaltó la importancia de fortalecer la Región Centro y agregó: “Tenemos una enorme oportunidad de acompañar este cambio de modelo que se viene en nuestras provincias y en Argentina, priorizando una agenda de temas comunes que nos inserten en la discusión nacional”.

También se comenzaron a delinear los principales ejes de trabajo mancomunado entre las dos provincias y, en referencia a esto, Frigerio puntualizó: “Vamos a generar las condiciones concretas para mejorar la vida de nuestra gente y especialmente para que los jóvenes de nuestras provincias tengan oportunidades reales de poder formarse e insertarse en el mundo laboral”. Finalmente Pullaro resaltó: “Vamos a empezar a pensar el desarrollo de nuestras regiones asociadas pero también vamos a pensar en cómo combatir la inseguridad, fomentar la educación e incentivar la producción”.

El encuentro se realizó en la ciudad de Paraná este miércoles por la tarde y, previo a la conferencia de prensa conjunta, ambos Gobernadores electos estuvieron acompañados por sus ministros, secretarios y funcionarios en un primer encuentro que se extendió por más de una hora y media.

Presentes

Los funcionarios santafesinos presentes fueron el Ministro de Gobierno designado, Fabián Bastia; el de Economía, Pablo Olivares; de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini; Trabajo, Roald Báscolo; Educacion, José Goyti; Ambiente, Enrique Estévez; Igualdad, Victoria Tejeda; Justicia y Seguridad, Pablo Coccocioni; Salud, Silvia Ciancio; Cultura, Susana Rueda; Obras Publicas, Lisandro Enrico; el designado Secretario General de la Gobernación, Juan Cruz Cándido; el de Vinculación Institucional, Julián Galdeano; el de Cooperación designado y Presidente del PRO, Cristian Cunha; el de Comunicación, Luis Persello, y la subsecretaria para la Región Centro, Claudia Giaccone.

Funcionarios Frigerio.jpg UNO / Juan Ignacio Pereira

Los entrerrianos que estuvieron presentes y que tomarán posesión de sus cargos el próximo 11 de diciembre fueron el ministro de Hacienda, Julio Panceri; el de Obras Públicas, Darío Schneider; el ministro de Salud, Guillermo Grieve; el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia; el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso; la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso; el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo; el secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello; el presidente del Consejo general de Educación, Alicia Fregonese; el secretario de Turismo, Jorge Satto; el secretario de Cultura, Fabián Reato, el delegado de la Región Centro, Jorge Chemes; el secretario de Comunicación, Sergio Kneeteman, y el director de Relaciones Institucionales y la Comunidad, Leandro Jacobi.