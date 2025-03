Rogelio Frigerio: "Defiendo a la Policía de Entre Ríos, que es la mejor del país"

La palabra de Rogelio Frigerio

"No contábamos con un protocolo de acción en estos casos y lo debimos instalar en nuestra gestión. Está claro que no es para utilizarlo en todos los casos, porque es algo novedoso. Ahora este caso lo está en manos de la Justicia, las pericias las hacen otras fuerzas de seguridad y espero el pronunciamiento de los que están en la investigación. En función a eso vamos a adoptar las medidas que corresponda", señaló en diálogo con Radio Costa Paraná.

"Siempre voy a estar del lado de la policía, pero acatando lo que diga la Justicia en casos puntuales y extraordinarios", agregó el Gobernador.

La muerte de Guillermo Ramírez conmocionó a la comunidad de Libertador San Martín y por la misma hay cuatro policías que están siendo investigados, con prisión domiciliaria por 15 días.

Gestión de Javier Milei

"Quiero y necesito que al gobierno nacional la vaya bien", señaló Frigerio al momento de repasar la gestión del presidente Javier Milei.

"Es una Argentina que vive una crisis dramática y nos tiene que ir bien, no podemos bancarnos otra frustración y todo argentino bien nacido tiene que hacer lo que esté a su alcance para ayudar", sostuvo,

"Puede ser que haya bajado la imagen positiva del gobierno, pero no hago especulación ni priorizo los intereses personales o partidarios", agregó.

En cuanto al acompañamiento que hubo al gobierno nacional, Frigerio expresó: "Mis convicciones no las negocio, apoyo lo que creo que está bien. Si no apoyara porque no me dan algo a cambio estaría traicionando a mis convicciones. Hubo resultados, no los que espero ni con los que me conformo, sigo dando la pelea en todos los planos, políticos, judiciales, presentamos donde corresponde cuando no hay posibilidad de solución desde lo administrativo y político".

La actualidad de la provincia

El Gobernador también habló sobre el presente de Entre Ríos en temas puntuales.

"Somos la primera y única provincia que recibió algo por la compensación de la Caja de Jubilaciones, está lejos de lo que pretendo pero algo hemos recibido a partir de nuestra denuncia en la Corte Suprema. Lo mismo en Salto Grande, se pusieron al día, no cambiaron la tarifa y por eso no doy de baja la demanda judicial. Nos escuchan, algo se avanzó, pero sigo dando la pelea en todos los órdenes", indicó

Sobre el tema Iosper, en cuanto al servicio de telemedicina, Frigerio señaló: "Es una herramienta que utilizan las obras sociales, la anterior iba a contratar algo doble, con un costo de 44 millones de pesos. Nos va a costar revertir la situación, pero por lo menos estamos encaminados a poner orden, gestión donde había desidia y mucha luz donde había mucha oscuridad en este caso"

En materia de salud, Rogelio Frigerio expresó: "Están todos en revisión y bajo la lupa del gobernador en calidad de gestión. Cuando no hay plata tienen que gestionar, excepcionalmente de manera buena, la vara está alta".