Rogelio Frigerio abre las sesiones ordinarias en Entre Ríos: "La sociedad exige que el Estado funcione mejor"

18 de febrero 2026 · 12:24hs
La apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura de Entre Ríos se realiza, luego de que las autoridades legislativas resolvieran reprogramar la fecha prevista en la Constitución provincial. En su discurso, el gobernador Rogelio Frigerio sostuvo que "venimos a trabajar para dejar una provincia mejor de la que recibimos. Cuando se rompe la desidia, ya no alcanza con cumplir. La vara no puede quedarse donde esta. La vara sube cuando los avances dejan de ser excepciones y pasan a ser reglas".

El mandatario agregó: "La sociedad exige que el Estado funcione mejor. Quiero una sociedad despierta y e informada de la realidad".

Además, Frigerio afirmó que "empieza otra etapa para los dirigentes, de exigirnos más y no conformarnos. Hoy estamos en otro momento. No porque los problemas estén resueltos, sino porque ya dimos los pasos que durante años nadie quiso dar. No alcanza con haber cambiado el rumbo, hay que sostenerlos. La vara no se eleva señalando con el dedo hacia fuera, sino empezando por casa. Se eleva con austeridad, eliminando los gastos reservados, recortando a la mitad los cargos políticos y un tercio de los contratos, poniendo fin al uso personal de autos oficiales o revisando cada peso que se derrochaba como sucedía con los alquileres de oficinas públicas".

LEER MÁS: Entre Ríos: se realiza este miércoles la apertura de las sesiones ordinarias

Con estas palabras, el gobernador marcó un tono de responsabilidad y rendición de cuentas, destacando la necesidad de consolidar los cambios iniciados en gestiones anteriores y de mantener un Estado más eficiente y transparente.

