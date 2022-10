Revelan qué hacía Morel en Paraná cuando lo detuvieron

Revolucion Federal Antorchas.jpg

Las detenciones de los tres hombres fueron efectivizadas por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) por orden del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, mientras que Basile se entregó durante la tarde en el tribunal del magistrado en el marco de una investigación a la que se le levantó el secreto de sumario y que fue delegada en el fiscal Gerardo Pollicita.

Las capturas se activaron a la mañana luego de que Jonathan Morel emprendiera un viaje en micro a Paraná, lo que para los investigadores implicó un riesgo para la investigación. Morel fue arrestado en la capital entrerriana, mientras Sosa y Guerra fueron encontrados en sus respectivos domicilios en la provincia de Buenos Aires en el marco de una serie de 11 allanamientos realizados por la PSA.

Llamó la atención la presencia de Morel en Paraná, dado que se desconocía hasta ahora el vínculo de esta persona con Entre Ríos. Finalmente, su abogado, Nilo Medina, brindó una explicación acerca de qué hacía en la ciudad y dijo que tiene amistades aquí.

Medina confirmó que el líder de Revolución Federal estaba en Paraná cuando lo detuvieron: "Había ido de visita a la casa de unos amigos, solamente eso", dijo escuetamente al respecto en declaraciones a El Destape Radio.

"Como no tenía una restricción, no tenía que avisar al Patronato de Liberados ni nada por el estilo. Podía irse del país si quería, sin embargo no lo hizo", sostuvo el representante legal del acusado.

"Se ha avanzado con la detención por una cuestión procesal. Efectivamente, dentro de lo que es el proceso penal, se han recabado ya algunos informes y el juez y la fiscalía tomaron la determinación", expresó el abogado, quien dijo no saber por ahora si su cliente va a acceder a declarar o no.

Por otro lado, Medina aseguró que la carpintería de Morel "tercerizó" los muebles encargados por una empresa del grupo Caputo por 7 millones de pesos.

Mauricio Macri no estaba al tanto

La noticia de las detenciones coincidió con la visita a Paraná del expresidente Mauricio Macri, quien realizó una agenda de reuniones con dirigentes de Juntos por el Cambio, empresarios y emprendedores. Durante una conferencia de prensa que ofreció junto a Rogelio Frigerio y Miguel Pichetto, Macri fue consultado al respecto y sobre la posible vinculación de la empresa Caputo Hermanos con el financiamiento de Revolución Federal.

"No tengo idea, estoy acá desde temprano así que no sigo el día a día. Esperemos que la Justicia aplique, que actúe, que nos quedemos todos tranquilos. La agenda de los problemas diarios en Argentina es tan grande que creo que todos los argentinos están focalizados en cómo sobrevivir a un cien por ciento de inflación o al avance del narcotráfico o los conflictos que tenemos diariamente", respondió.