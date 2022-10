Mauricio Macri en Paraná: "Haremos todos los cambios que sean necesarios"

mauricio macri 4.jpg Foto: UNO/Juan Manuel Hernández

"Pienso que en Entre Ríos vamos a poder ofrecer una propuesta muy superadora", afirmó en respaldo a la candidatura a gobernador de Frigerio. "Después de mucho tiempo de haber caído en manos de una forma de destructiva y oscura de hacer política, Rogelio y el equipo que está armando van a marcar un salto de calidad muy importante", sostuvo. En ese sentido, Mauricio Macri dijo que Rogelio Frigerio avanzará en medidas como eliminar impuestos y reducir el costo del política.

"No hay gobierno, la Argentina está a la deriva, nadie gobierna. Es un rejunte para agarrar el poder y defenderse. Eso quedó rápidamente en evidencia, se vanagloriaron de no tener plan y hoy estamos como estamos", dijo Macri en otro tramo de la conferencia, en la que cuestionó al gobierno de Alberto Fernández en reiteradas oportunidades.

mauricio macri 6.jpg Foto: UNO/Juan Manuel Hernández

"No es que fracasen las personas, fracasan ideas anacrónicas que no funcionan, donde el Estado invade la vida de la gente, hay aumento de impuestos de todo tipo todos los días, para juntar plata para tomar ñoquis que son parientes y amigos de ellos y así estamos", resaltó.

A continuación, dijo que en un hipotético futuro gobierno de Juntos por el Cambio habrá un proceso de "20 años de crecimiento" y "se va a dejar atrás el populismo". Para eso pidió a sus seguidores "estar más juntos que nunca" porque "van a volver a tirar piedras", pero aseguró: "Ahora que estamos todos más convencidos y más unidos, vamos a poder dar vuelta la historia. Haremos todos los cambios que sean necesarios para que haya trabajo y para que haya trabajo tiene que haber estabilidad".

En ese sentido dijo que hay que "bajar los impuestos, ver cuánto hay y el que gobierna tiene que saber administrarse con lo que hay".

"Haremos una PASO a nuestra manera"

Consultado por la posibilidad de eliminar las PASO, el exmandatario dijo que "no está bueno querer cambiar las reglas en medio de un partido" y acusó al gobierno nacional de actuar de ese modo "todo el tiempo en casi todas las cosas".

"No deberían intentarlo, me da la sensación de que no les dé la fuerza para hacerlo. Y si lo hacen, igual estamos comprometidos con la sana competencia, así que haremos una PASO entre nosotros, a nuestra manera, porque la Argentina necesita una sociedad donde se respire un ambiente de competencia transparente, honesta, sin más acomodos", amplió.

mauricio macri 5.jpg Foto: UNO/Juan Manuel Hernández

Posible candidatura a Presidente

Ante una pregunta por su posible candidatura a Presidente de la Nación, Macri no brindó una respuesta concreta: "No estoy especulando, estoy parado en el lugar donde estoy convencido de que hoy mi tarea es reforzar el para qué vamos a volver al poder", dijo. Y agregó: "Hoy los argentinos quieren más cambios y no menos cambios, más libertad y no menos libertad. Hay que estar a la altura de las circunstancias y por eso hace falta seguir profundizando el debate en Juntos por el Cambio".

Otras frases de Mauricio Macri en Paraná