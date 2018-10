Repudian la agresión verbal de José Allende hacia la ministra Sonia Velázquez

Distintos sectores repudiaron la agresión verbal de José Allende hacia la ministra de Salud Sonia Velázquez.





Los ánimos entre la funcionaria y el titular de UPCN están caldeados desde que el Ministerio de Salud cortó dos contratos de empleados que cumplían funciones en el gremio y cuyo salario salía de las arcas del Estado.





El exabrupto tuvo lugar en el camping de Comercio en una reunión que encabezó el Gobernador Gustavo Bordet con ministros, legisladores, concejales e intendentes, en el que Allende le habría preguntado a Velázquez cuándo de podían sentar “a arreglar”. A lo que la ministra le habría respondido que “no tenía nada que arreglar” con él. La contestación parece no haberle agradado al legislador y sindicalista quien mandó a la ministra a la “m...”.





La cosa no pasó a mayores por la intervención de la ministra Rosario Romero, también presente en la reunión.





Tras la difusión del hecho la asamblea de mujeres reclamó al diputado que se retracte públicamente, mientras que el Coprev remarcó: “No podemos soportar y permitir ataque machista alguno, y mucho menos proveniente de personas en la función pública”.





“Allende debe retractarse públicamente”, sostuvo la Asamblea de travestis, trans, lesbianas y mujeres de Paraná. “Repudiamos todo hecho de violencia de género y entendemos que toda resolución de conflicto debe darse en el ámbito de lo político y lo público. Por tanto, instamos al agresor a revisar su conducta para no reiterar el ejercicio de la violencia y retractarse públicamente de sus acciones”, remarcó además.





“Condenamos socialmente la complicidad de quienes deciden permanecer en silencio ante estos gravísimos hechos que lesionan no sólo a la persona violentada y la investidura política de una ministra, sino también el ejercicio de la democracia”, finalizó.





Coprev: “Los hechos se encuadran en lo que se denomina violencia psicológica”





También se expresó el Consejo de Prevención de las Violencias (Coprev), que depende del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia. “Queremos manifestar nuestro más enérgico repudio a tal hecho y expresar nuestra solidaridad y acompañamiento a la Ministra”.





“Entendemos que los hechos ocurridos a la funcionaria provincial se encuadran en lo que la Ley 26.485 (adhesión Provincial Ley 10.058) denomina violencia psicológica contra la mujer”, apuntó el organismo que encabeza Mariana Broggi, y aseveró que “como sociedad no podemos soportar y permitir ataque machista alguno, sea en el ámbito privado o público, y mucho menos, proveniente de personas cuya función pública y responsabilidad institucional no ameritan otra conducta que no sea respetuosa de los derechos humanos de las mujeres, las leyes y convenciones internacionales”.





Por último apuntó: “Reiteramos nuestro repudio a la conducta del legislador y nos solidarizamos con la Ministra Sonia Velázquez, demandando que cesen todos los atropellos en los que nos vemos atacadas las mujeres como género y la sociedad toda en su conjunto”.









ATE: “No queremos más violentos es lugares de poder”





En tanto, el Departamento de Genero de la Asociación Trabajadores del Estado de Entre Ríos (ATE) expresó su solidaridad con Velázquez. “Nuevamente nos encontramos ante un hecho de violencia hacia las mujeres, que desde nuestra organización no estamos dispuestas a tolerar, por lo que repudiamos enérgicamente el accionar patoteril del funcionario y gremialista José Allende, hechos que queremos desterrar de todos los ámbitos donde se desarrollen nuestra vidas”, señaló el Departamento, encabezado por Nely Fabre. “Queda evidenciado que el poder machista no tiene límites de clases, ni de extracto sociales”, afirmó.





Asimismo, repudió “la inacción de quienes estaban presentes, lo que los convierte en cómplices de un hecho violento”.





“No queremos más violentos en lugares de poder. Queremos una vida libre de violencia para todes”, finaliza el documento.





Osuna advirtió que estas conductas “podrían repetirse”





También la ex intendenta de Paraná, Blanca Osuna, se sumó a los repudios. “Una mujer que tiene a su cargo la más alta responsabilidad en materia de políticas públicas de Salud fue agredida públicamente en un acto convocado por el Gobernador de Entre Ríos. Quien ha cometido ese agravio es un referente político afín al oficialismo. No es la primera vez. El llamativo silencio de las máximas autoridades provinciales no hace más que convalidar la anuencia ante este tipo de violencia que avergüenza. Y predice que estas conductas podrán repetirse tranquilamente en cualquier momento. Por ejemplo en la campaña electoral ya emprendida por el gobernador, cuando este personaje actúe junto a quienes lo apañan”, advirtió.





“Como miembro del Consejo Provincial del Partido Justicialista Distrito Entre Ríos, condeno expresamente esta situación que afecta no sólo a la compañera Sonia Velázquez, con quien me solidarizo, sino al conjunto de mujeres y hombres de bien que día tras día militamos por una provincia mejor”, aseveró.





Fuente: APF