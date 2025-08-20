Reforma policial: limitan el uso del arma reglamentaria y refuerzan el cuidado de la salud del personal

El Ministerio de Seguridad y Justicia implementa medidas centradas en restringir la portación del arma reglamentaria y fortalecer la salud mental del personal.

En el marco de una profunda reforma institucional orientada a modernizar la estructura policial y mejorar las condiciones de trabajo, el Ministerio de Seguridad y Justicia anunció nuevas medidas centradas en el uso del arma reglamentaria -su uso se limitará al turno de servicio- y el cuidado de la salud. Estas decisiones se dan tras la muerte de seis policías por autodeterminación y que ha generado preocupación en la fuerza.

Entre los cambios más significativos se destaca la restricción del uso del arma reglamentaria exclusivamente al turno de servicio, una medida que apunta a reducir riesgos asociados al estrés laboral y fortalecer una cultura policial basada en la prevención y el autocuidado. A su vez, se pondrá en marcha un enfoque integral de salud mental que incluirá controles médicos periódicos, evaluaciones psicológicas continuas, protocolos de intervención ante situaciones críticas y un acompañamiento profesional personalizado.

"Estas acciones se basan en un plan integral que busca fortalecer la función policial y el bienestar del personal, adecuando la institución a las necesidades actuales de la sociedad", explicó el ministerio en un comunicado.

Y se agregó: "Como parte del mismo, se inició la reubicación, en principio, de 100 funcionarios policiales que hasta el momento realizaban tareas administrativas. Estos efectivos serán asignados a distintas comisarías de la provincia, para reforzar la presencia policial en el territorio y para que el personal pueda disfrutar de sus vacaciones sin perjudicar el servicio. Además de la reubicación, se impulsaron varios proyectos clave para mejorar la institución, destinados al bienestar, la salud y formación profesional".

En esta línea, se creó la División Bienestar Policial, que centraliza el cuidado integral del personal. A través de esta división se implementarán controles médicos periódicos, actividad física progresiva y evaluaciones anuales de salud. También se establecerá un protocolo de acompañamiento para situaciones que requieran atención especial, priorizando el cuidado del personal.

Operativo zona oeste de Paraná Policía Néstor Roncaglia (4).jpg

Reforzar la profesionalización

Con el fin de reforzar la profesionalización, se estudia la posibilidad que el cuarto año de la carrera Licenciatura en Seguridad Pública y Ciudadana se haga en modalidad virtual, logrando que los oficiales que terminan su adiestramiento puedan tomar sus funciones de manera inmediata.

En cuanto a la formación, se actualizarán los perfiles de selección de nuevos policías, incorporando criterios psicológicos y competencias acordes a las demandas actuales. Adicionalmente, se implementarán controles de alcoholemia y consumo de estupefacientes al personal en servicio para reforzar los estándares de responsabilidad y profesionalismo.

Además, se encuentra en consideración del Ministerio Público Fiscal un nuevo Protocolo de Uso Racional de la Fuerza, elaborado con la participación de la Dirección de Derechos Humanos, que incorpora la utilización de armas no letales como herramienta complementaria en las intervenciones policiales.

Finalmente, se informó que "otra de las medidas adoptadas en el marco de la modernización y reorganización de la Fuerza está destinada a reforzar la seguridad del personal. En este sentido, la portación del arma reglamentaria se restringirá exclusivamente al turno de servicio".