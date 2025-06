Reciben donaciones de juguetes para el merendero "Campanita"

LEER MÁS: Merenderos: en Paraná falta mercadería

En ese sentido, Macarena Bayona, una de las estudiantes de Enfermería de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), contó a UNO que se involucran a través de las practicas territoriales. Estos se dividen entres años consecutivos, y los estudiantes del último año de las mismas, están desarrollando este proyecto por última vez. "Lo que hacemos es salir al territorio. En general, trabajamos en barrios bastantes precarizados. En este caso, apuntamos al acompañamiento a la sociedad. Nosotros nos enfocamos más que nada en lo que tiene que ver en la higiene personal y alimentos".

"Desde hace dos años que nos benefician un montón. Dan muchas charlas de higiene a los chicos. A partir de ahí, algunos han cambiado sus formas y han sido más prolijos en cuanto a cómo lavarse las manos y su alimentación", contó María, referente del merendero Campanita. Cada Día del Niño, María busca que la comunidad pueda hacer donaciones de juguetes pero también se realiza un gran festejo. Las estudiantes de Enfermería han colaborado en la realización de manualidades y otras actividades que aportan para el festejo.

Otras necesidades

"Cada vez se nos hace más difícil poder hacerle la comida a los chicos. Sobre todo conseguir la leche. No solo eso porque por ahí tengo pedidos de gente mayor que necesita pañales de adultos, gente con chiquititos que necesita pañales también. Y otro tema es la ropa, el calzado, que es una gran demanda lo que hay", contó a UNO María respecto a las donaciones que reciben en el merendero y agregó que también aceptan vasitos de yogurt vacíos, retazos de friselina, goma eva, cartulinas, y todo lo que pueda servir para adornar y decorar ya que realizarán unas canastitas con golosinas para entregarle a cada chico. También libros para colorear, lápices de colores, artículos de cotillón, globos, manteles, "todo sirve".

En ese sentido,a María dijo que la más grande necesidad que atraviesan tiene que ver con la falta de alimentos: "Siempre nos falta algo de verdura. La carne, siempre. Trato de reponer con mi bolsillo pero la verdad que no me alcanza, no me da para tanto". El merendero "Campanita" recibe apoyo de la Municipalidad de Paraná pero con la cantidad de asistencia que tienen, no logran solventar todos los insumos.