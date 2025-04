Raúl Martínez, el combatiente de Malvinas que le puso trazos y colores a la guerra

Cada 2 de abril se conmemora en Argentina como el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. En el marco del 43º aniversario de la guerra, una historia de resiliencia y resistencia, bajo la premisa permanente: Prohibido Olvidar

Pintura como terapia

Desde 2010 encontró en la pintura una forma de expresión y de terapia. Sus obras le permitieron compartir su historia de una manera creativa. La pintura se convirtió un medio para procesar sus experiencias y conectar con otros. Los 40 cuadros de Martínez tienen una secuencia cronológica: la exposición comienza con un galeón español que regresa a España luego de estar en la Expedición de Magallanes, a la altura de lo que hoy se conoce como Santa Cruz, en 1520. Este se choca con las islas y anota la aproximación de la ubicación en la bitácora, es uno de los primeros avistajes. La secuencia finaliza con un cuadro del Parque Urquiza, con tres Canberra arriba, que simboliza el fin de la guerra.

La historia del paranaense es un recordatorio de lo que fue la guerra y sus repercusiones a largo plazo. Su deseo de compartir su experiencia y el reconocimiento de sus compañeros es también un pedido a la sociedad para que no olviden el sacrificio de aquellos que lucharon por la patria. La guerra de Malvinas, aunque concluyó en el campo de batalla, continúa en la memoria colectiva y en las vidas de quienes la vivieron. "No quiero volver a las islas. Lo pensé mucho, Me niego a utilizar pasaporte en suelo argentino. Así no quiero", dijo enfáticamente.

Entre todos, hay un cuadro que Martínez destacó por su significación. Se trata de una fotografía que halló en internet, pero que al estar en blanco y negro, debió agregarle color y fondo. “Significa mucho porque yo estaba preparado para lo que se vino; egresé en 1976 y en 1981 empecé a volar el Pucará como mecánico a bordo. Pero hubo soldados que fueron llevados a la isla sin darles demasiadas explicaciones. Me siento identificado porque también estuve en un pozo como el soldado de la foto, pasé hambre y frío”, aclaró.

Las huellas de la guerra

Martínez tenía 23 años cuando fue a las islas. Su relato se torna sombrío al recordar el 29 de mayo, cuando fue herido durante un cañoneo naval nocturno. Aquel día, un misil impactó cerca de su posición, resultando en la muerte de un teniente y heridas para él. Después de ser operado esa misma noche, pasó casi un año convaleciente, un proceso que lo llevó a reflexionar sobre el costo emocional y físico de la contienda.

La guerra no terminó con el cese de hostilidades. El trauma postraumático es una sombra persistente, llevando a muchos como él a buscar ayuda profesional. Aunque encontró alivio en la pintura, aún enfrenta noches difíciles que lo llevan a revivir experiencias pasadas. La lucha interna es constante, y muchos veteranos enfrentan problemas de salud mental que a menudo no son reconocidos por la sociedad.

Con su esposa Claudia tienen dos hijas, un hijo y una nieta. Es miembro activo del Centro de Veteranos que, desde 1986, tiene como objetivo “ayudar a que el socio no esté pensando todo el tiempo en la guerra y se distraiga”. Martínez educa a niños, adolescentes y adultos a través de sus cuadros y lucha por evitar que la historia se olvide.