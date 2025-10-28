Uno Entre Rios | La Provincia | Exequiel Donda

Vialidad Provincial: Exequiel Donda explicó que los allanamientos surgieron de una denuncia interna

Tras una denuncia interna por presuntas irregularidades en compras, la Policía allanó Vialidad Provincial, informó el director Exequiel Donda.

28 de octubre 2025 · 13:05hs
El director de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Exequiel Donda, brindó este martes una conferencia de prensa tras los allanamientos realizados por la Policía de Entre Ríos en el organismo, luego de una denuncia presentada por las propias autoridades por presuntas irregularidades en la compra de suministros.

Durante los procedimientos, se concretó el secuestro de documentación y material informático, que serán posteriormente peritados por la Justicia. "Realizamos una denuncia por algunos hechos que nos parecieron irregulares porque detectamos inconsistencias en los precios. Nos fuimos dando cuenta además de algunas sospechas en algún hecho que tuvimos el año pasado. A raíz de esa falta de confianza, cambiamos el jefe de Suministros. Cuando pusimos nuevo personal en la jefatura, que lleva adelante los procesos, detectamos algunas de estas irregularidades y procedimos a realizar la denuncia correspondiente", relató Donda.

El funcionario señaló que la denuncia fue considerada con elementos de peso por la Justicia, ya que derivó en medidas concretas. "Esta denuncia evidentemente ha sido valorada con elementos bastante contundentes porque hoy se tomaron medidas. La delegada judicial, junto con la Policía, vino y pidió colaboración. Entregamos algunos expedientes y se llevaron algunas computadoras de la dependencia. Estamos colaborando siempre. Son hechos anteriores y durante mi misma gestión que vimos las irregularidades. Independientemente de que haya sido en mi gestión, los denunciamos igual", destacó.

Donda aclaró que las personas involucradas ya trabajaban en Vialidad Provincial antes de su designación. "Cuando me tocó dirigir esto, confiamos en las personas que estaban ocupando esos lugares y decidimos seguir con ellos. Evidentemente nos hemos equivocado en haberles depositado esta confianza y, cuando nos dimos cuenta de que no estaban haciendo bien las cosas, procedimos a sacarlos del lugar y realizar la denuncia que creíamos pertinente", explicó.

Consultado sobre las irregularidades detectadas, el director precisó: "En alguna compra vimos sobreprecios. Es innumerable la cantidad de cosas que se compran a diario. Uno no tiene los precios de todos los bienes de todo lo que se compra. Hay ciertos procesos en que se determinan cuánto sale tal o cual cosa. Cada lugar tiene personal encargado y tiene esa responsabilidad. Cuando nos dimos cuenta de que nos parecían medio caros algunos productos en particular, empezamos a poner el ojo más severo y pudimos apreciar que los precios no se condecían con la realidad".

Respecto de los montos involucrados, Donda indicó que aún no están determinados. "Fueron distintas operaciones, siempre de adquisición de bienes como aceites, lubricantes, repuestos, indumentaria, botines. Están detalladas las compras. De todos modos, estamos abiertos a que, si la Justicia quiere investigar más, estamos para colaborar", sostuvo.

Finalmente, aclaró que todavía no se precisó desde cuándo ocurren estas situaciones. "Son innumerables situaciones", concluyó.

