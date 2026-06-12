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Así fue la inauguración del Mundial 2026 en Canadá

El Estadio Toronto fue escenario de la segunda ceremonia del Mundial 2026. Tradición indígena, multiculturalismo y estrellas del pop en una jornada histórica.

12 de junio 2026 · 17:42hs
Artistas participan frente a una representación inspirada en el trofeo de la Copa del Mundo durante la segunda ceremonia inaugural del Mundial 2026. 

Artistas participan frente a una representación inspirada en el trofeo de la Copa del Mundo durante la segunda ceremonia inaugural del Mundial 2026. 
Así fue la inauguración del Mundial 2026 en Canadá

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El Mundial 2026 tuvo su segunda inauguración este viernes en el Estadio Toronto, y Canadá aprovechó el escaparate global para mostrar al mundo quién es: un país de raíces indígenas profundas, de diversidad cultural sin precedentes y de una relación íntima con la naturaleza que va desde los bosques del interior hasta las costas del Atlántico y el Pacífico.

La ceremonia previa al debut de la selección canadiense ante Bosnia y Herzegovina fue un espectáculo de alto voltaje emocional y visual que contrastó deliberadamente con la ceremonia del día anterior en el Estadio Azteca de México, más espectacular en escala pero distinta en espíritu.

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El momento más poderoso de la tarde llegó en los primeros minutos. Artistas de las Primeras Naciones —los pueblos indígenas que habitan el territorio canadiense desde miles de años antes de la llegada de los colonizadores europeos— ingresaron al campo con vestimentas ceremoniales que condensaban siglos de historia: tocados elaborados con plumas, pinturas faciales en rojo, blanco y negro, vestimenta adornada con cuentas y bordados de colores, y tambores ceremoniales decorados con motivos ancestrales.

La producción, a cargo de Balich Wonder Studio —empresa especializada en ceremonias de gran escala para eventos deportivos y culturales—, no los colocó como telón de fondo sino como eje central del relato. Artistas de distintas generaciones participaron juntos en la ceremonia, un mensaje explícito sobre la continuidad viva de estas tradiciones y sobre el lugar que los pueblos originarios ocupan en la identidad moderna de Canadá.

La escenografía completó el mensaje con imágenes de alto impacto. Uno de los momentos más comentados de la noche fue la aparición de una enorme figura azul con forma de ballena que recorrió parte del estadio. La representación evocó la relación de Canadá con sus océanos —el país posee una de las líneas costeras más extensas del mundo— y con las especies que los habitan, desde las orcas del Pacífico hasta las ballenas del Atlántico Norte.

Otros detalles de la fiesta de inauguración

El otro gran elemento escénico fue una gigantesca esfera dorada inspirada en el trofeo de la Copa del Mundo, que actuó como punto focal de varias secuencias artísticas y como símbolo de unión entre las distintas culturas presentes en el estadio. La estructura funcionó como hilo conductor de la ceremonia: el fútbol como lenguaje universal que convoca bajo un mismo techo a comunidades indígenas, europeas, asiáticas, africanas, latinoamericanas y de Medio Oriente.

Los colores rojo y blanco de la bandera canadiense impregnaron toda la producción: vestuarios, escenografía y efectos visuales crearon una atmósfera festiva que recordó en cada momento que Canadá es el anfitrión y que esta noche era, también, su noche.

La ceremonia combinó el legado indígena con el star power de la música canadiense e internacional. Alessia Cara y Jessie Reyez representaron la cara más conocida del pop canadiense en el mundo.

A ellos se sumaron artistas internacionales como Elyanna, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream y William Prince, una selección que reflejó la diversidad de las comunidades que componen el Canadá contemporáneo. El actor y comediante Will Arnett, embajador oficial del torneo, tuvo a su cargo el mensaje de bienvenida para los aficionados presentes en el recinto.

Con una combinación de tradición indígena, multiculturalismo, naturaleza y pasión futbolística, la segunda inauguración del Mundial 2026 ofreció una ventana auténtica a la identidad canadiense. Un país que eligió presentarse al mundo no con fuegos artificiales sino con tambores ancestrales. Y que en ese gesto dijo, sin palabras, quién es.

Fotos: Reuters

Mundial 2026 Canadá inauguración fiesta
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