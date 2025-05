Puiggari se despidió del arzobispado de Paraná: "Estaré donde me necesiten"

Embed

Según el arzobispo saliente, se espera que la llegada del nuevo obispo revitalice la pastoral de Paraná. “El Código de Derecho Canónico le pide al obispo que cuando cumpla 75 años presente la renuncia. Hace falta gente joven con más impulso. Bueno, yo cumplí el 21 de noviembre del año pasado y empezó un proceso largo para elegir el nuevo arzobispo”, precisó.

En tanto señaló que el proceso se vio demorado por la muerte del Papa Francisco quien lo llevaba adelante. Al asumir el Papa León XIV activó el trámite y nombró a José Raúl Martín, obispo de la Pampa, como su sucesor en Paraná. “Es un motivo de alegría. Lo comparo como una especie de carrera de postas. Uno va y y hay momento que uno buen se cansa, está con menos fuerza y entrega la puesta y el que viene sigue con más energía y más fuerza. Y en la tarea pastoral es así, él viene a continuar la obra con su impronta propia, con su personalidad y la vida propia, pues no somos clonados ni mucho menos y tenemos muchas esperanza que esto sea motivo de también revitalizar toda la pastoral de Paraná y continuar todo lo que le parecen”, puntualizó.

Criterio para la para la elección de Martín

En cuanto al criterio de selección del nuevo arzobispo, Puiggari explicó: “Cuando llega el momento el Nuncio pide 60 opiniones a sacerdotes, religiosas y laicos. Le pregunta ¿qué le parece que necesita la diócesis? ¿Cuál es la situación de la diócesis? Y si tiene candidatos que propongan tres nombres. Eso es lo que se llama una fórmula de secreto pontificio. De ahí, el Nuncio saca una terna que le envía a la Santa Sede. Ahí está el Dicasterio de los obispos, que justamente el presidente es el actual Papa. Y él estudia lo que el Nuncio le mandó y se la pasa al Papa. Y el Papa elige”.

Enseguida, explicó que su actual rol es administrador apostólico, que tiene las mismas obligaciones que un obispo pero que no puede innovar: “A mí no me gusta decirme que me voy a jubilar. Pues empiezo a trabajar como cura. Me voy a quedar acá en Paraná y ayudando. Hay muchas parroquias que necesitan, muchas capillas, muchos barrios. Siempre tenemos a sacerdotes que se enferman, así que me voy a poner a disposición del obispo en todo lo que uno pueda colaborar. Donde me necesiten, ahí estaré”.

Las denuncias

Al finalizar, refirió que los momentos más difíciles fueron las denuncias de abuso a curas que terminaron en condena. En la provincia fueron condenados Justo José Ilarraz, Juan Diego Escobar Gaviria, José María López y Marcelino Moya (sobreseído por prescripción del hecho). “Fueron años muy difíciles. Creo que se fue más o menos capeando. Creo que Paraná ha sido pionera en poner todas estas leyes de protección del menor, del ambiente sano, que se está llevando a todo el país. Creo que reaccionamos diciendo nunca más, y de hecho sacando la primera experiencia que fue muy dura. Y creo que eso mismo que se ha sufrido mucho, nos ha hecho vitalizar”, dijo.

“Si hay algo terrible que le ha pasado a la Iglesia es este tema (NR: los curas abusadores). De eso no tengo duda. No solo ha sido una mancha, ha sido algo que va a costar superar. El mes pasado empezó acá una diplomatura para protección de ambientes sanos en la UCA, con gente del primer nivel de Buenos Aires, no nos paralizamos, lo que pasó uno no lo puede corregir, la justicia es la que tiene que actuar, pero Paraná está en la vanguardia de estos métodos de prevención”, cerró.