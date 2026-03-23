Pueblo Brugo: capturaron un surubí de 21 kilos a pesar del mal tiempo En la Isla de Pueblo Brugo, el pescador Mauricio Galeano capturó un surubí de 21 kilos en una noche marcada por el mal tiempo, demostrando gran perseverancia. 23 de marzo 2026 · 15:26hs

Pueblo Brugo: capturaron un surubí de 21 kilos a pesar del mal tiempo.

En una noche marcada por el mal tiempo en la Isla de Pueblo Brugo, el pescador Mauricio Galeano logró capturar un impresionante surubí de 21 kilos en las aguas cercanas a la isla.

El surubí fue pescado a pesar de las difíciles condiciones climáticas, convirtiéndose en un gran ejemplo de la perseverancia de los pescadores locales. Esta captura resalta la habilidad y dedicación de los pescadores de Pueblo Brugo, quienes continúan con la tradición de pesca en la región.

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LEER MÁS: Fernando Colman, apasionado del río y el primer guía de pesca con credencial oficial en Entre Ríos Pueblo Brugo: pescaron un surubí de 21 kilos en una noche desafiante Surubí (3).jpeg El ejemplar fue capturado durante la noche del domingo, y la comunidad celebró este logro, reconociendo el esfuerzo de los pescadores que se aventuran cada semana en busca de grandes ejemplares.