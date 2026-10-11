En Concordia buscan concientizar sobre el dengue en épocas de inundaciones

Esta próxima semana las consecuencias que empiezan a hacerse sentir en Concordia con el fenómeno de El Niño y la suba anunciada del río Uruguay, se estima que alrededor de 400 personas deberán abandonar sus hogares.

Desde el Comité Operativo de Emergencia (COE) local afirman que el río podría llegar a los 15 metros y desde la semana pasada varias familias ya fueron reubicados en centros de evacuados, como algunos de ellos fueron derivados a viviendas familiares.

Con un río crecido como se prevé que habrá en el inicio de las altas temperaturas, uno de los trabajos de monitoreo preventivo que más foco se ha puesto desde la cartera sanitaria es sobre el dengue. Los reservorios de agua, como el clima serán propensos a que se pueda llegar a contraer la enfermedad y por ello que buscan anticiparse a eventuales escenarios desfavorables.

"Lanzamos la campaña de la colocación de ovitrampas, lo que se llama el monitoreo de Aedes aegypti, lo que se detectan son las oposiciones en los diferentes barrios de la ciudad. Se ponen trampas, se controla la cantidad de huevos que deposita el mosquito que ya está activo y en función de los valores que nos arrojan esas muestras, nosotros vamos decidiendo hacer bloqueos barriales, básicamente trabajando sobre lo que es la información que da la división de Extramuro de la Secretaría de Salud de la Municipalidad y el descacharrado que es lo que está haciendo la municipalidad”; indicó Carlos Pantaleone, director de Saneamiento Ambiental de la Municipalidad de Concordia.

No obstante, desde el área municipal aclararon que durante todo el año se cumple con las tareas de descacharrado, pero ahora iniciaron estos monitoreos para tener una efectiva perspectiva. "Tenemos las estadísticas de cuáles son los lugares donde más casos se han dado, donde más presencia de mosquito y de huevo hoy”, agregó.

Trabajos preventivos por a suba del río Uruguay

El funcionario precisó que estos trabajos son de manera conjunta con el Conicet y la Secretaría de Salud de la provincia de Entre Ríos a través del área de Zoonosis. Se trata de un trabajo de monitoreo semanal, se lo envía al Conicet y los resultados están en 24 o 48 horas.

En cuanto a la tarea en sí, describió en LT 15 Radio del Litoral: "Lo que hace la división de extramuros de la Secretaría de la Salud es colocar las ovitrampas, se recogen las tablitas que se le ponen a las ovitrampas donde las mosquitas hembras ponen los huevos y esas esas tablitas se mandan al Conicet para ser controladas. Ellos son los que determinan. Por ejemplo, 50 huevos en una ovitrampa eso ya es un indicador que es necesario hacer una tarea preventiva”.

En cuanto al trabajo preventivo que se lleva a cabo, Pantaleone indicó: "En 2024, cuando comenzamos la gestión, nosotros arrancamos la gestión en diciembre 23 con 14 casos de dengue positivo. A lo largo de ese primer semestre del 24 tuvimos 2.800 casos positivos. Que fue un récord, pero fue un fenómeno que se dio en todo el país. Hubo ciudades que estuvo más complicada que nosotros como por ejemplo Federación. Inmediatamente ideamos un sistema de trabajo que empezamos a aplicar a fin de la temporada de dengue 24, allá por junio. Y durante todo el invierno nosotros no paramos de hacer descacharrados. En la segunda en la segunda campaña de dengue 25 tuvimos tres casos nada más, de 2.800 bajamos tres. O sea, ha dado resultado digamos en el tiempo. Y este año tuvimos cero”.

Consultado si estos números finales se lo atribuye al descacharrado, respondió: "No. Inóculo había. Pero la única herramienta que tenemos efectiva, real para combatir el dengue, es evitar los criaderos. No necesitas descacharrar, con que no juntes agua en tu casa es suficiente”.

Por último, el funcionario precisó que la suba del río Uruguay también puede ser una complicación para la propagación del mosquito y la enfermedad. "Por supuesto. Nosotros el 20 de este mes junto con la Secretaría de Salud y la gente del Conicet vamos a dar una charla en el Centro de Convenciones sobre todo esto y el nombre de la charla será algo así como 'El dengue en el Súper Niño'. ¿Qué necesita el mosquito? El mosquito necesita un recipiente con agua limpia, es un mosquito doméstico. Y si va a llover cada dos días y de manera bastante fuerte tenemos todas las condiciones dadas. Si el vecino no tiene precaución, va a tener dengue todo el tiempo en la puerta de la casa, además hay que agregarle el calor”, finalizó.