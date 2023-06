Paula Aranda, la curandera de Patronato, cumplió 100 años

Este sábado se realizó en Paraná, un festejo muy particular: celebrar los 100 años de Paula Aranda , la famoso curandera de barrio El Sol y de Patronato . En un marco familiar, de vecinos y amigos se exteriorizó la emoción y la alegría.

Cumpleaños 100 de Doña Paula

La fiesta congregó a un nutrido grupo de personas que en la sede de una entidad de calle Belgrano en Paraná, no perdieron la oportunidad de felicitar y homenajear a la mujer que llegó a los 100 años de vida. Más allá de algunos achaques normales de salud, se la ve muy vital, reflexiva y llena de vida, para lo cual le gusta agradecer a todos por igual.

doña paula 100 años 1.jpg UNO / Mateo Oviedo

Paula, la abuela de 95 años que cura de palabra a los jugadores de Patronato

Se hizo más conocida, allá por el año 2019, en una nota de UNO visitó el estadio Presbítero Bartolomé Grella antes de un partido clave ante Defensa y Justicia, bendijo los arcos, pies y botines de los jugadores de aquel momento y al director técnico de aquel momento, Mario Sciacqua, creer o reventar, la mala racha del Rojinegro se cortó justo a tiempo.

En 2021 contactó a UNO nuevamente para concurrir al estadio y allí, una vez más "volvió a sanar el Grella", en esa ocasión el "Patrón” cortó la sequía, tras más de un año sin triunfos en su casa. Superó 2-0 a Aldosívi de Mar del Plata. “Es mucho el amor que yo le tengo a ese club”, confesó en varias oportunidades doña Paula. Cura el empacho, recalcaduras y la culebrilla. Es devota de San Bailón. Paranaense por adopción; chinchonera, amante del boxeo y la lectura. Aún recita de memoria las declamaciones que realizaba en la escuela primaria y lee sin anteojos. En su cumple, el sábado, confesó que quiere concurrir a un coro para aprender a cantar.

La abuela es muy conocida y querida en el barrio, tanto que desde hace años los empleados del Carrefour de calle Galán le regalan tortas y le cantan el feliz cumpleaños. Y este sábado no fue la excepción.

Doña Paula cumple 100 2

En su emocionada alocución la Abuela, dijo: "Deseo Espero que mis 100 años sigan con salud para hacerle bien a la humanidad. Me siento muy bien gracias a Dios. Llegaron los 100, yo no pensaba que iba a llegar. Yo había pensado hacer un guiso este sábado y me regalaron todo esto”.

La totalidad de los presentes, reconoció la vitalidad y generosidad de Doña Paula, pero por sobre todo su condición de buena persona.