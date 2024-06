Pasaron a disponibilidad a los policías sospechados en el caso Ariel Goyeneche

Por su parte el ministro, Néstor Roncaglia, destacó la importancia del accionar de la Justicia y sostuvo: "En este caso se debía llevar a cabo una investigación transparente, imparcial y rigurosa" y destacó que "los funcionarios policiales siempre estuvieron a derecho".

Meses atrás Roncaglia negó la versión de la familia de Ariel, quienes denunciaron violencia institucional por parte de la Policía, e indicó: "(Goyeneche) nunca fue agresivo con la Policía, entonces la Policía no tiene por qué pegarle o ser agresiva, por eso me duele que digan que la Policía lo torturó. Lo que quisieron hacer fue darle contención para trasladarlo a un centro de salud mental".

En esta línea había considerado: "La palabra tortura es muy fuerte, tiene mucha connotación. No fue así. Entiendo el dolor de la familia y la acompañamos, pero se está siendo totalmente transparente". "No son asesinos ni torturadores", subrayó el funcionario, "tuvieron un resultado fatal que no buscaron".