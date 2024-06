Caso Ariel Goyeneche: defensores cuestionaron el informe de la autopsia

En este sentido, los defensores Damián Petenatti e Iván Vernengo ratificaron a UNO que el fallecimiento de Goyeneche "no se produjo por acción de sus defendidos" y destacaron: "La conclusión del informe se contrapone con lo que evidenciaron los estudios realizados y con las imágenes tomadas de la autopsia" .

Ariel Goyeneche.jpg

Por otro lado, consideraron que "la asfixia por compresión no sólo no está explicada, sino que se contradice con otras conclusiones del informe". Asimismo subrayaron que "a través del informe privado del forense, no existen las características propias de este tipo de asfixia" y advirtieron que "la autopsia fue incompleta e insuficiente, a tal punto que se presentó existiendo estudios pendientes". Finalmente, adelantaron a UNO que en los próximos días la defensa solicitará distintas medidas de prueba.

El resultado de la autopsia de Ariel Goyeneche

El fiscal de la causa, Santiago Alfieri, informó que Goyeneche murió por "asfixia por compresión mecánica", que produce la fijación de los movimientos respiratorios. Este dato refuerza la teoría de la familia de Ariel, quienes denunciaron que el hombre fue víctima de violencia institucional y que fue torturado. Se recordará que, como informó UNO, Ariel Goyeneche murió el 12 de febrero en el proceso de estar demorado en la Comisaría 2° de Paraná. Según detallaron desde la Policía, Goyeneche fue detenido en calle Piedrabuena alrededor de las cinco de la madrugada y habría tratado de evitar el traslado, por lo que fue llevado al interior del móvil para una correcta identificación.

Patrullero detenido fallecido comisaria Paraná.jpg Imagen: Reporte 100.7

Sin embargo, durante el trayecto, la Policía indicó que el hombre continuó mostrándose alterado y enojado. No obstante, al llegar al frente de la comisaría, se habría descompensando tras forcejear con los efectivos y, pese a la llegada de una ambulancia, falleció.

Para los familiares de Ariel, el hombre fue víctima de violencia institucional por parte de la Policía entrerriana. Una de sus hermanas afirmó: "Tengo muchos videos donde pasan 30 minutos y lo tienen en el suelo maniatado, esposado, agarrado de los pies. Dos personas se le suben al tórax, lo aplastan y le agarran las piernas. Lo estaban torturando y él solamente pedía ayuda. Tenían que llevarlo a un hospital a 300 metros y lo dejaron morirse".

En contraposición el ministro de Seguridad de la provincia, Néstor Roncaglia, consideró: "(Goyeneche) nunca fue agresivo con la policía, entonces la policía no tiene por qué pegarle o ser agresiva, por eso me duele que digan que la Policía lo torturó. Lo que quisieron hacer fue darle contención para trasladarlo a un centro de salud mental".