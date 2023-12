Paro de transporte: dictaron conciliación obligatoria

La Junta Ejecutiva de la seccional Entre Ríos de UTA difundió ayer un comunicado en el cual explicó que el paro se debe a que no se ha hecho "efectivo el pago total, en tiempo y forma, de los salarios de los trabajadores de la empresas urbanas con asiento en la ciudad de Paraná".

"Comunicamos la retención de tareas a partir de la hora cero del día jueves 7 de diciembre del corriente año, con asistencia a los respectivos lugares de trabajo", dice el documento que lleva la firma del secretario general de UTA Entre Ríos, Juan José Brito.

Boletos colectivos Paraná.jpg Foto: UNO/Mateo Oviedo

Marcelo Lischet, gerente de Buses Paraná, indicó a UNO que está depositado el 80% de los sueldos y que sólo falta lo correspondiente a subsidios.

Consultado por UNO, el gerente comentó que hasta instantes previos al mediodía "Todavía no tenemos novedades de pago". "El problema es que no se liquidaron a tiempo los subsidios. La provincia adelantó fondos, pero no alcanzaron para pagar la totalidad de los sueldos", explicó el empresario y agregó: "Se pagó el 80% de los sueldos este miércoles y este jueves, tanto la Municipalidad como la Provincia, deben gestionar el pago de los fondos del boleto estudiantil gratuito (BEGU) que se adeuda el mes de noviembre y adelantando diciembre para completar el pago".

Aumento del boleto

Esta semana, el Concejo Deliberante de Paraná aprobó el proyecto enviado por el intendente, Adán Bahl, que dispone un aumento del boleto del transporte urbano de pasajeros, llevando la tarifa general de 204 pesos.

Además, el Boleto primario quedó en 20 pesos; boleto secundario, 51 pesos; boleto terciario y universitario, 61 pesos; boleto obrero, 133 pesos; boleto jubilado, 92 pesos; boleto nocturno, 265 pesos; franja horaria, 163 pesos; y combinado, 204 pesos.

Por decisión empresaria, la reducción horaria se viene implementado desde el 28 de noviembre entre las 21.30 y las 5.30.