Lischet: "Esperamos que la Municipalidad y la Provincia depositen lo que falta"

Consultado por UNO, el gerente comentó que hasta instantes previos al mediodía "Todavía no tenemos novedades de pago". "El problema es que no se liquidaron a tiempo los subsidios. La provincia adelantó fondos, pero no alcanzaron para pagar la totalidad de los sueldos", explicó el empresario y agregó: "Se pagó el 80% de los sueldos este miércoles y este jueves, tanto la Municipalidad como la Provincia, deben gestionar el pago de los fondos del boleto estudiantil gratuito (BEGU) que se adeuda el mes de noviembre y adelantando diciembre para completar el pago".