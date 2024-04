Paritarias: el gobierno ofreció 5% retroactivo a marzo y 3% en abril

“En el marco del diálogo que venimos teniendo en esta mesa paritaria, y a pedido de los gremios, vinimos a traer una propuesta de un 5% retroactivo al mes de marzo más un 3% para abril, a cuenta de futuras negociaciones", dijo Brupbacher.

En ese sentido, señaló que, "teniendo en cuenta el contexto provincial y tratando de no alterar el cronograma de pagos, hicimos el esfuerzo para poder llegar con una oferta que entendemos que es cumplible y que está al alcance del gobierno".

Tras el encuentro paritario que se dio este jueves al mediodía entre el Ejecutivo y los gremios estatales en la Secretaría de Trabajo, el Secretario General de la Asociación de los Trabajadores del Estado (ATE) habló sobre el incremento salarial: “Consideramos que la propuesta del gobierno es totalmente insuficiente, sabíamos que iba a ser igual que la que le hicieron a los docentes”.

ATE seguirá con el diálogo

El secretario General de ATE, Oscar Muntes, adelantó que este viernes habrá un congreso provincial donde se definirá de acuerdo "a la realidad muy difícil por la que está pasando la Argentina, más si el presidente de la Nación continúa avanzando con los recortes hacia las Provincias”. “Si bien se garantizó que el incremento se va a liquidar este mes, vamos a seguir conversando y trabajando” dijo Muntes a APF.

Respecto al congreso, el titular del gremio aseguró: “Vamos a tomar definiciones entendiendo la realidad muy difícil por la que está pasando la Argentina, más si el presidente de la Nación continúa avanzando con los recortes hacia las Provincias porque eso repercute mucho en Entre Ríos”.

Sobre el recorte a las provincias el secretario general consideró que, mientras no se resuelva la problemática de recursos con la Nación para tener los necesarios para afrontar esta crisis, va a ser muy difícil recuperar el salario. “Hay que seguir trabajando fuertemente con todos los sectores, luchando en la calle para revertir la política que está llevando adelante, Javier Milei”, sostuvo.

En tanto consideró que la caída del salario, en lo que va del año, es del 26% y puntualizó: “La recuperación va a ser del 13% para este mes, contando el retroactivo, es muy poco y vamos a estar 20 puntos abajo”. “Cuesta mucho explicar eso a los trabajadores y en esta lógica sabemos que va a ser muy difícil poder plantear cualquier esquema de avance para empatar a la inflación y la tarea que tenemos de aquí en más es armar una estrategia hasta que se culmine esta situación de ahogo del salario”, puntualizó.

UPCN: una oferta muy difícil de trasladar a los compañeros

"Nos dejan sin palabras, no se cubre siquiera la inflación de marzo", cuestionó el titular de UPCN, José Allende, tras el encuentro paritario. Sostuvo también que es "una oferta muy difícil de trasladar a los compañeros" y solicitó que se tenga como base a los salarios de febrero.

Luego de que los funcionarios del Gobierno aclararan que no se trata de una propuesta final, sino de un adelanto en la negociación, Allende apuntó: "Seguiremos charlando, pero queremos ver que el Gobierno provincial se ponga al frente en la defensa de todos los entrerrianos", señalaron en un comunicado .

Tras criticar la política de ajuste del Gobierno de Milei, con el cierre de organismos y el desfinanciamiento de universidades, entre otras medidas, el dirigente gremial anunció: "En esta coyuntura, nos vamos a ir preparando para una confrontación con las proporciones que ameritan".

"No tenemos ninguna intención de acompañar la destrucción del país en un nivel que no tiene precedentes, en donde no sólo se destruye sino que se disfruta de ver el sufrimiento de la gente", lamentó.

En ese sentido, recordó que UPCN adhiere a las medidas nacionales que se desarrollarán en los próximos días: la marcha universitaria del 23 de abril, la movilización del 1° de mayo y el paro general del 9 de ese mes.

Durante el encuentro, desarrollado en la Secretaría de Trabajo, se fijó fecha para el inicio de la Paritaria Sectorial de Salud: martes 30 de abril.