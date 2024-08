Paritarias: Centro de Jubilados de Paraná pide que se incluya a pasivos

El Centro de Jubilados y Pensionados Provinciales de Paraná se pronunció en relación a la negociación paritaria entre el Gobierno provincial y los gremios estatales. En concreto, la entidad expresó su malestar porque el sector pasivo no fue contemplado entre los beneficios que recibirá el sector activo: puntualmente la oferta de una suma fija que no tiene en cuenta a los jubilados en Entre Ríos.

El lunes 22 de julio, el Gobierno de la provincia de Entre Ríos propuso un aumento del 5% para los salarios de julio, y para agosto igualar la variación del Índice de Precios de Consumo (IPC) del mes. También ofreció una suma fija no remunerativa para activos de 120.000 pesos pagados en tres cuotas de 40.000 pesos en agosto, septiembre y octubre.

El ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, estuvo acompañado por el secretario de Finanzas, Uriel Brupbacher y propusieron también elevar el monto de los contratos de locación de obra de 300.000 pesos a 418.000 pesos, en un aumento que representa más del 39%. En este marco, los jubilados estatales advirtieron en relación a la mesa paritaria: “Nos preocupa que los jubilados excluidos se sientan discriminados”. El planteo surge luego de conocerse la propuesta salarial realizada en la mesa paritaria a trabajadores estatales, que incluye una suma fija, la cual no contempla al sector pasivo en Entre Ríos.

paritarias centro de jubilados paraná.jpg “Nos preocupa que los jubilados excluidos se sientan discriminados”, advirtieron desde la comisión directiva del Centro de Jubilados de Paraná

El Centro de Jubilados y Pensionados Provinciales de Paraná se pronunció en relación a la negociación paritaria entre el gobierno provincial y los gremios estatales.

En concreto, la entidad expresó su malestar porque el sector pasivo no fue contemplado entre los beneficios que recibirá el sector activo: puntualmente la oferta de una suma fija que no tiene en cuenta a los jubilados en Entre Ríos. Ante esta situación, la conducción del Centro sostuvo: “Ante la requisitoria de nuestros afiliados, por no incluir a los pasivos en los beneficios que fueran otorgados al personal activo de la administración pública Provincial, solicitamos al gobierno de la Provincia la posibilidad de que se incluya a los jubilados en esa propuesta.

De la misma manera que se ha propuesto incluir a los jubilados docentes, entre los beneficios que recibirán los activos de ese sector”.

En esa línea advirtieron a UNO que: “La situación es difícil para todos los jubilados; nos preocupa que los jubilados excluidos se sientan discriminados”.

La comisión directiva del Centro de Jubilados de Paraná tiene como principales autoridades a la presidenta Griselda Ledesma y al vicepresidente, Mario Huss, a cargo de la conducción.