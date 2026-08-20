Pequeños Seres lleva el universo de Spinetta a La Vieja Usina

La banda Pequeños Seres se presentará el próximo 22 de agosto, a las 21, en La Vieja Usina, con un espectáculo que recorre la trayectoria del Flaco.

La banda paranaense, Pequeños Seres , propone un recorrido por las distintas etapas de la obra del cantautor Luis Alberto Spinetta, con una interpretación fiel y cuidada de sus canciones. Se presentará este viernes, a las 21, en La Vieja Usina.

Pequeños Seres, banda nacida en Colonia Avellaneda e integrada por músicos de Paraná y Bovril, prepara una presentación especial para homenajear a Luis Alberto Spinetta. El grupo se presentará el próximo 22 de agosto, a las 21, en La Vieja Usina, con un espectáculo que propone recorrer las diferentes etapas de la trayectoria del Flaco.

El aguará guazú es la imagen de la octava edición del Ficer

En diálogo con Radio La Red Paraná (88.7), Juan Solaro, voz de Pequeños Seres, destacó la particularidad de la propuesta y el trabajo que realiza la banda para reproducir con fidelidad el sonido de las distintas formaciones que encabezó Spinetta.

"Somos muy pocas bandas tributo a Spinetta en el país. Diría que somos muy pocas, te las puedo contar con una mano", señaló Solaro al referirse a la particularidad del proyecto.

El cantante explicó que uno de los principales objetivos de Pequeños Seres es respetar al máximo las composiciones y los arreglos originales. "Nosotros intentamos hacer lo más fiel musicalmente hablando a todas las bandas de Luis Alberto. Milimétricamente hablando estamos tratando de buscar cada detalle de lo que suena en las músicas", sostuvo.

La voz de Spinetta

En ese sentido, remarcó que el trabajo incluye también un desafío vocal, ya que busca acercarse al tono y a la interpretación del propio Spinetta. Según Solaro, el resultado se percibe especialmente en las primeras etapas de la carrera del artista.

"Creo que en las etapas más tempranas de Luis Alberto conseguimos un sonido muy similar, hablo desde Almendra, Pescado Rabioso y algunas etapas de Spinetta Jade", afirmó.

Pequeños Seres está conformada por Juan Solaro en voz; Quimei Balbuena en guitarra y coros; Carlos Lavarva en batería y percusión; Román Baridon Benetti en piano, teclados y coros; Pablo Luque en bajo; Cint Bass y Gabriel Portillo en guitarra.

La formación tiene además una particularidad: reúne músicos de distintas edades. "Tenemos desde el integrante más chico, que tiene 16 años, hasta una edad un poco más adulta, de 40 años, que es Carlos Lavarva en la batería. Después nosotros estamos en el medio, con 22 y 23 años", contó Solaro.

El vínculo con la obra de Spinetta surgió, en buena medida, a partir de la investigación musical que los integrantes realizaron durante su adolescencia. Aunque sus familias tenían influencias musicales diversas, el recorrido por el rock nacional los llevó a descubrir y profundizar en la obra del Flaco.

"En esa investigación de buscar el rock nacional encontramos esta pasión por la música del Flaco", explicó el cantante.

FERNANDA RIVERO / UNO

Pescado Rabioso e Invisible, dos etapas especiales

A la hora de elegir sus períodos favoritos de la extensa trayectoria de Spinetta, Solaro destacó dos etapas muy diferentes entre sí: Pescado Rabioso e Invisible.

"Una etapa bien movida, que vos lo escuchás y está bueno como para agarrar y bailar y disfrutar, sería Pescado Rabioso", expresó. En contraposición, definió a Invisible como una propuesta "más compleja musicalmente hablando y mucho más bella de escuchar" por la riqueza de sus composiciones.

Pescado Rabioso, además, tiene una conexión especial con el público durante los shows de Pequeños Seres. "Se disfruta mucho porque se ve que a la gente también la atraviesa. Tiene canciones mucho más conocidas y eso también se traslada a la gente", manifestó.

El repertorio de la banda contempla canciones de Almendra, Pescado Rabioso, Invisible, Spinetta Jade, Los Socios del Desierto y la etapa solista del músico, en un recorrido que busca abarcar distintas épocas de su carrera.

Pequeños Seres

El nombre de la banda también tiene su origen en una canción vinculada a Pescado Rabioso. "Pequeños Seres tiene la idea como de una canción que tiene justamente en Pescado Rabioso, que se llama 'Hola, pequeño ser'", explicó Solaro.

La elección también está relacionada con la edad de los integrantes cuando el proyecto comenzó a tomar forma. "Somos todos gurises cuando se formalizó la banda", contó. En un principio, tenían la intención de hacer rock nacional en general, pero finalmente el nombre quedó asociado a la canción y a una mirada sobre la propia juventud de los músicos.

"Es como una especie también de por la edad y por lo chicos que también somos en este universo, en este planeta", resumió.

Las entradas ya están a la venta en gradatickets.com y Flamingo Bar y tienen un valor de $12.000. Organiza Paracima Producciones.