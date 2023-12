Paraná: repudiaron el DNU y lanzaron una advertencia a los legisladores

marcha dnu parana Foto: UNO/Juan Manuel Hernández

Hubo un operativo de agentes de tránsito en calle 25 de Mayo, que permaneció cortada por un lapso de alrededor de una hora sin que se registraran incidentes, contrariamente a lo ocurrido en Buenos Aires, donde hubo detenidos. En la capital entrerriana no se observó presencia policial en las inmediaciones de la protesta.

La Multisectorial de Entre Ríos hizo una especial advertencia a los legisladores nacionales por Entre Ríos, a quienes exigieron que "representen con dignidad los derechos de los entrerrianos asociados al federalismo".

Además, se declararon en estado de alerta y movilización contra el "protocolo represivo que viola derechos constitucionales y ante cualquier proyecto de ley o política nacional o provincial que vaya en contra de los intereses populares".

"No al avance sobre los derechos del pueblo. No al DNU", expresaron por los altavoces los dirigentes de las entidades convocantes. Ese fue el título del documento consensuado por la Multisectorial de Entre Ríos en rechazo de las medidas impuestas por el decreto de Javier Milei. "Lo hacemos con la firmeza y la coherencia que lo hemos hecho a lo largo de los 30 años que tenemos de existencia, cuando enfrentamos las políticas del entonces gobernador (Mario) Moine", recordaron, en referencia a medidas como la Ley N° 8.706 que desencadenó despidos masivos en la Administración Pública provincial durante la década del 90. "Toda vez que las políticas nacionales o provinciales atacaron los derechos del pueblo entrerriano y argentino, nos hemos pronunciado con la contundencia que las medidas requerían", agregaron.

"Somos respetuosos de las instituciones porque nos ha costado 40 años sostener la democracia. Por eso nos parece una afrenta a la república que medidas tan trascendentales como las cientos de modificaciones que incluye el DNU no hayan pasado por la legislatura para que el pueblo a través de sus diputados y senadores deliberen sobre sus consecuencias", sostuvieron en el documento.

Al mismo tiempo, manifestaron el rechazo a las políticas económicas y sociales expresadas en los artículos del decreto, que calificaron como en "un ajuste brutal y quita de derechos al pueblo argentino". Y agregaron: "No somos los trabajadores y trabajadoras, ni los pequeños y medianos comerciantes y productores de la ciudad y el campo, ni ninguna de las organizaciones sociales y sindicales que defendemos los derechos del pueblo los que debemos pagar la crisis. No es con más precarización laboral, ni menos recursos del Estado que conseguiremos mejores condiciones de vida. La casta no es el pueblo".

Por el contrario, aseguraron que la pretendida desregulación económica es "una transferencia feroz del pueblo hacia un puñado de grandes empresarios, terratenientes y grupos económicos concentrados, muchos extranjeros".

Al lanzar la advertencia a los legisladores nacionales, expresaron: "Vendrán tiempos difíciles donde el Ejecutivo nacional exigirá sus votos para aprobar leyes de ajuste al pueblo tal como lo manifiesta el DNU. Sepan que los acompañaremos todas las veces que sea necesario para enfrentar medidas que castiguen al pueblo mediante ajustes y recortes de derechos. Pero también que deberán darle explicaciones a la sociedad entrerriana si votan en contra de los intereses populares, que les dieron su voto para mejorar sus condiciones de vida".

Firmaron el documento: AGMER Seccional Paraná; Agrupación 20 de Diciembre - ATE Entre Ríos; Agrupación ATE Verde y Blanca - Paraná; ANUSATE - Entre Ríos; Asamblea Ciudadana Vecinalista Paraná; Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios APYME; Asamblea por el Derecho a la Cultura Paraná; Asociación Civil Vecinal Barrio Mitre; Asociación de ex presos políticos de Entre Ríos La Solapa; ATE Entre Ríos; Biblioteca Popular Caminantes; CAAC "José Daniel Rodríguez"; Colectivo Cimarrón; Comisión Cesanteados por Dictadura Cívico Militar; Complejo Comunitario de Barrio Mitre; Corriente Clasista y Combativa CCC Entre Ríos; Corriente Cultural; Corriente Estudiantil Popular Antiimperialista; CTA Autónoma Entre Ríos; CTA de las y los trabajadores; Elenco Entre Ríos Teatro independiente; Foro Ecologista de Paraná; Frente Universitario Popular (FTS UNER); Fundación Mujeres Tramando; H.I.J.O.S Regional Paraná; La Corriente Nacional de la Militancia; La Re Vuelta de las Viejas; Maestrxs Solidarixs; Movimiento de Trabajadores Excluidos; Movimiento desde las Bases; Movimiento Ni Un Pibe y Piba Menos Por la Droga - Entre Ríos; Red Diversa de Estudiantes - (FCEdu - UNER); SITRADU; Somos Orgullo Producciones; TresPuntas Colectivo de Comunicación; UOCRA; UTEP; UTEP - EVITA; 62 Organizaciones Peronistas; Corriente Nacional Martin Fierro Entre Ríos; CURP Corriente de Unidad y Reafirmación Peronista; Federación Juvenil Comunista; Frente Patria Grande; Juventud Comunista Revolucionaria; La Cámpora Entre Ríos; La Corriente Nacional de la Militancia; Partido Comunista; Partido Solidario de Paraná; Partido del Trabajo y el Pueblo.