Paraná: recordaron a las víctimas de la represión de 2001

Entre ellas destacaron a quienes cayeron en Paraná: el militante de la Corriente Clasista y Combativa, José Daniel Rodríguez, "las casi niñas" Romina Iturain y Eloísa Paniagua y al entrerriano militante de ATE y la CTA Claudio "Pocho" Lepratti, que murió en Rosario.

dic2001.JPG En la capital entrerriana, la represión policial fue sangrienta y se llevó la vida de tres personas, dos de ellas menores: Eloísa Paniagua, Romina Iturain y José Daniel Rodríguez. Solamente en un caso se condenó al autor material.

También recordaron en el documento a Mario Iturain, el padre de Romina, que "durante 18 años continuó la lucha por justicia para Romina y acompañó siempre las conmemoraciones, actos y marchas de la multisectorial" y que falleció en 2019 por un incendio en su vivienda en calles Ituzaingó y Cortada 1349. Y, de igual manera, evocaron a Blanca Ramírez, dirigente de la Corriente Clasista y Combativa y tía de José Daniel Rodríguez que falleció en febrero de este año.

La Multisectorial, como cada año, actualizó el reclamo de Justicia por las víctimas entrerrianas de aquella represión. "A dos décadas de esos hechos la mayoría de esas muertes aún continúan impunes o solo se han impuesto condenas menores. Los responsables políticos en la mayoría de los casos ni siquiera fueron juzgados, como ocurrió en Entre Ríos con el entonces gobernador Sergio Montiel, su Ministro de Gobierno, Enrique Carbó, y su Jefe de Policía, Victoriano Ojeda", advirtieron.

Entre los resultados de la movilización nacional que culminó con las jornadas de diciembre de 2001, la Multisectorial paranaense destacó "la suspensión del pago de la deuda externa, dos millones de planes sociales para paliar el hambre, se eliminó el recorte del 13% a los estatales y jubilados, se impidió el remate de 300 mil productores agropecuarios, se obligó la devolución de parte de los ahorros atrapados en el 'corralón' y se abrió un camino de recuperación nacional".

Demandas actuales

Además de la evocación del 2001, el documento del acto de este viernes en Paraná incluye puntos de reclamo con vigencia, entre los que mencionan el "tratamiento y aprobación de la Ley de Tierra, Techo y Trabajo"; la "eliminación de todas las formas de flexibilización laboral. Pase a planta y estabilidad inmediata para todos los trabajadores precarizados. Salarios y jubilaciones acordes a la canasta familiar"; la "defensa del sistema previsional solidario, universal y móvil y del 82%. No al aumento de la edad jubilatoria. La caja provincial no se toca"; la "defensa de la industria nacional con creación de trabajo genuino"; la "declaración de la emergencia en violencia de género con presupuesto real para los refugios y trabajo de prevención que permita frenar la violencia y los femicidios"; la "aplicación inmediata del impuesto a las grandes fortunas"; y la "investigación de la deuda externa y la fuga de capitales para que paguen los responsables y no el pueblo".

Calle Eloísa Paniagua

Así como ya se hizo en memoria de Romina Iturain, una calle de Paraná llevará el nombre de la otra joven asesinada en el contexto de la represión de aquel diciembre. La inauguración será este domingo 20 a las 19 en la ex calle Dorrego -que será renombrada- y Neuquén, en el barrio Macarone de la capital entrerriana, donde vivía Eloísa con su familia.

Se trata de una iniciativa de la Comisión Vecinal Macarone junto a la Subsecretaria de Derechos Humanos y la Municipalidad de Paraná, que tendrán a cago el acto de inauguración de la señalización de la calle. La denominación fue aprobada por el Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de Paraná.