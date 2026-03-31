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Más de 15 vacas murieron en Nogoyá a causa de la ola de calor

Más de 15 vacas murieron en un campo de Nogoyá debido a la intensa ola de calor. La Policía y el dueño constataron la situación.

31 de marzo 2026 · 11:21hs
Más de 15 vacas murieron en Nogoyá a causa de la ola de calor.

Más de 15 vacas murieron en Nogoyá a causa de la ola de calor.

La intensa ola de calor que afecta a la región provocó la muerte de aproximadamente 18 vacas en un campo cercano a la Ruta 12, frente a la estación de servicio YPF de Nogoyá.

Durante la jornada del lunes, vecinos del sector enviaron imágenes que evidenciaban la situación. Tras recibir los reportes, se dio aviso a la Jefatura de Policía Departamental Nogoyá, cuyos efectivos acudieron de forma inmediata y constataron la muerte de los animales.

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Se notificó al propietario del predio, quien informó que retirará los cuerpos de los animales durante la jornada de este martes.

La situación refleja la gravedad de la ola de calor que atraviesa la provincia, afectando tanto a la población humana como al ganado, y genera preocupación entre los productores locales.

Vacas Nogoyá Ruta 12
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