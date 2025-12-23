Uno Entre Rios | La Provincia | Paraná

Paraná: los beneficios del Boleto Estudiantil y Docente siguen vigentes hasta marzo

La Municipalidad de Paraná avisó que los beneficios del Boleto Estudiantil y Docente siguen hasta marzo. En febrero se sabrá sobre la validación del beneficio.

23 de diciembre 2025 · 16:56hs
La Municipalidad de Paraná, a través de la Unidad de Gestión Sube Paraná, informó que los beneficios del Boleto Estudiantil y Docente seguirán vigentes hasta marzo, aunque se indicó que en febrero se anunciará la fecha de comienzo del operativo de validación del beneficio.

Más detalles brindados por la Municipalidad de Paraná

En cuanto al boleto combinado, los usuarios deberán tener en cuenta que el pasaje queda abierto 60 minutos y en ese período deben abordar otra unidad de una línea distinta y el sistema le aplicará el descuento del 100% en el segundo pago.

Vale aclarar que cuando el pasajero asciende a un colectivo, deben transcurrir 15 minutos para realizar la combinación con otra línea, aplicándose automáticamente el beneficio.

Se trata de una prestación que puede abonarse únicamente con el Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE).

El boleto combinado alcanza a usuarios que abonan tarifa plana, así como también a los boletos obrero y jubilado.

