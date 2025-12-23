Uno Entre Rios | Ovación | LPF

La LPF confirmó el día y horario de la final del Torneo Clausura Femenino

El juego decisivo del certamen femenino de la LPF será protagonizado por San Benito Paraná y Academia Crack de Crespo en el estadio Pedro Mutio.

23 de diciembre 2025 · 15:13hs
San Benito de Paraná es el mejor equipo de la LPF e intentará alzar el trofeo de la Copa Túnel Subfluvial Femenina.

San Benito de Paraná es el mejor equipo de la LPF e intentará alzar el trofeo de la Copa Túnel Subfluvial Femenina.

La Liga Paranaense de Fútbol confirmó este martes que, la final del Torneo Clausura Femenino, se disputará el próximo viernes a partir de las 17.30 en el estadio Pedro Mutio. El juego decisivo será protagonizado por San Benito Paraná, último campeón, y Academia Crack de Crespo.

Este juego había sido programado en primer instancia para el pasado sábado. Las inclemencias del tiempo motivaron la suspensión del juego y la reprogramación de la cartelera.

LPF: se suspendió la final del Torneo Clausura

LPF: Sportivo Urquiza y Atlético Neuquén protagonizarán la final del Torneo Clausura

Como llegan las protagonistas a la definición del segundo certamen de la temporada 2025 de la LPF

San Benito Paraná viene de eliminar en la instancias de cuartos de final a Arenas FC con un contundente 4 a 0 en el Complejo Óscar Chapino. En semifinales enfrentó al único equipo que lo había derrotado en la etapa regular, San Rafael, a quien le ganó el duelo decisivo por 2 a 0 y le sirvió para meterse en la gran final del fútbol femenino.

Por su parte, las oriundas de Crespo eliminaron en la instancia de Cuartos de Final a Belgrano en un ajustado 1 a 0 en el duelo disputado en el estadio Luis Metz, de Los Toritos.

Mientras que, en semifinales en cancha de Instituto, le ganaron por la mínima 1 a 0 al Club Atlético Social y Deportivo San Benito, lo cual le sirvió para también jugar el partido más importante del 2025, como es la final.

Las localidades para la definición del segundo certamen de la temporada 2025 de la LPF se venderán el mismo día del juego en las boleterías del estadio Pedro Mutio.

