Claudio Echeverri es nuevo jugador del Girona de España

Luego de su paso por el Bayer Leverkusen y a pesar del interés de River, Claudio Echeverri se sumará al conjunto catalán en condición de préstamo.

23 de diciembre 2025 · 17:19hs
Claudio Echeverri apenas jugó 270 minutos en 11 partidos en Bayer Leverkusen.

Tras la interrupción del préstamo de Claudio Echeverri en Bayer Leverkusen, varios clubes posaron sus ojos en él, entre ellos River, institución de la que surgió. Sin embargo, el futuro del Diablito continuará en Europa, ya que el Manchester City optó por cederlo al Girona de España.

El vínculo será hasta junio del 2026. Cabe destacar que tanto el equipo catalán como los Skyblues pertenecen al City Group, por lo que la operación se dio bajo el mandato del mismo dueño. No obstante, el volante ofensivo arriba en un complicado momento. El club se ubica en el puesto 18 de La Liga española con 15 puntos y en zona de descenso directo.

La opción preferida del Diablito era volver al Millonario, aunque desde el costado citizen querían que siguiera en el viejo continente. "Es lo que Claudio quiere, pero no es el deseo de Manchester City. Yo tengo pautadas unas reuniones con los dirigentes y vamos a definir qué será del futuro de Claudio, pero te anticipo que será en Europa", expresó su representante Enzo Montepaone hace unos días.

El difícil momento de Claudio Echeverri en Europa

Con el conjunto teutón, Echeverri apenas pudo jugar 270 minutos distribuidos en 11 partidos (lo que refleja un promedio de 24' por encuentro) y apenas pudo dar una asistencia por la UEFA Champions League ante el Copenhague, en septiembre.

El mediapunta fue comprado por el Manchester City en 2024 a cambio de 18,5 millones de euros, aunque apenas pudo demostrar su fútbol en los Skyblues por una cuestión de lugar y competencia en el primer equipo. Después de su frustrado tiempo en Alemania, jugará en el Girona, en donde tendrá muchas más chances de disputar minutos.

Además, el Diablito necesita gozar de tiempo en cancha, ya que uno de sus horizontes es la Copa del Mundo 2026 y así lo manifestó su agente: “Claudio necesita jugar porque tiene chances de ser considerado para ir al Mundial con la Selección Argentina”.

