Escuelas de capacitación laboral muestran sus producciones hoy en la plaza 1° de Mayo

Con una muestra y una feria, estarán presentes las escuelas Enrique Angelelli, de Gaucho Rivero, y Los Nazarenos, de barrio San Martín.

El taller de Modisto es uno de los más requeridos en la escuela Enrique Angelelli

Las escuelas de capacitación laboral de gestión social volverán a tomar contacto directo con la comunidad esta tarde a las 17, con la presentación de la Muestra Anual de sus talleres, en el marco de una propuesta de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos (EPJA). Será en la plaza 1° de Mayo, sobre la Peatonal San Martín, en Paraná. La propuesta reunirá a la Escuela de Capacitación Laboral de Gestión Social N° 264 Enrique Angelelli, ubicada en los barrios Gaucho Rivero y San Jorge, y a la Escuela Los Nazarenos, del barrio San Martín, en una jornada abierta que combinará exposición de trabajos, demostraciones en vivo y una feria solidaria.

La actividad forma parte del cierre del ciclo lectivo de ambas instituciones, que trabajan con jóvenes y adultos brindando herramientas concretas para la inserción laboral. “El objetivo de esta muestra es compartir las producciones que han logrado hacer los alumnos a lo largo del año y, además, poner a la venta algunas de ellas, ya que nuestras escuelas son de cuota cero y necesitamos solventar los gastos de los talleres”, explicó a UNO Noelia Ahumada, directora de la Escuela de Capacitación Laboral Enrique Angelelli .

¿Qué se verá en la muestra de escuelas de capacitación laboral?

En el caso de la Escuela Los Nazarenos, se presentarán las producciones de los perfiles de panadería y peluquería. Durante la jornada, los asistentes podrán conocer y adquirir elaboraciones realizadas por los estudiantes de panadería, mientras que desde el área de peluquería se realizarán peinados y posibles cortes en vivo, mostrando los saberes adquiridos durante el año.

Por su parte, la Escuela Enrique Angelelli exhibirá trabajos de los perfiles de Operador de PC (informática) y Modisto. En informática, los estudiantes compartirán las producciones y aprendizajes desarrollados en el manejo de herramientas digitales, mientras que desde el taller de costura se expondrán prendas confeccionadas íntegramente por las alumnas y alumnos: camisas, chalecos, pantalones, vestidos y polleras, entre otros diseños.

“La idea es mostrar todo lo que pudieron aprender y producir durante el año. Detrás de cada prenda o trabajo hay horas de esfuerzo, aprendizaje y superación”, destacó Ahumada, al tiempo que remarcó que cada perfil cuenta con entre diez y quince estudiantes que sostuvieron la cursada a lo largo del ciclo lectivo.

Además de la muestra, se realizará una feria de ropa con prendas en muy buen estado, donadas por la comunidad. Lo recaudado será destinado a cubrir gastos de funcionamiento, especialmente del taller de Modisto, uno de los más costosos debido al valor de las telas, hilos y materiales. “Nuestra escuela depende de la Fundación Presencia Presente, que nos acompaña y sostiene, principalmente en el taller de Modisto. Aun así, nunca es suficiente, por eso junto a la muestra haremos una feria de ropa”, explicó la directora.

Ahumada también resaltó el enfoque de “moda circular” que se trabaja en el taller de costura. Muchas de las donaciones que no pueden venderse se descosen y reutilizan para confeccionar nuevas prendas, adaptadas a la moda y a la temporada. “Las telas están muy caras, entonces reutilizamos lo que ya no se usa para transformarlo en algo nuevo. Es una forma de enseñar un oficio y, al mismo tiempo, promover el cuidado de los recursos”, señaló.

Por otra parte, destacó: “Este año se capacitaron 10 y 15 alumnos por perfil, los que han estado trabajando este año haciendo las producciones, tanto de la escuela Los Nazarenos como de nuestra escuela Enrique Angelelli.

Acceso a un mejor provenir

La Escuela de Capacitación Laboral Enrique Angelelli funciona desde este año en un espacio ubicado en la intersección de los barrios Gaucho Rivero, San Jorge y Anacleto Medina, una zona que, según indicó Ahumada, presenta múltiples necesidades sociales. “Este lugar es un punto clave entre tres barrios que necesitan mucho acompañamiento. Creemos que la escuela puede ser una gran ayuda para brindar contención y, sobre todo, una salida laboral concreta”, afirmó Ahumada.

A su vez, mencionó: “El balance que podemos hacer nosotros es que este año ha sido muy favorable, ya que estábamos funcionando como institución en el edificio de la Capilla San Martín de Porres, donde también funciona la escuela Pablo de Tarso, porque no teníamos un lugar propio, y las hermanas franciscanas de Gante le cedieron a la Fundación Presencia ¨Presente un espacio ubicado en barrio Gaucho Rivero, que era un comedor. Así que a partir de algunos subsidios que solicitamos y la providencia de Dios, que siempre nos acompaña, pudimos acondicionarlo para poder llevar ahí nuestra escuelita”.

“Se trata de un punto donde se unen los barrios Gaucho Rivero, San Jorge y Anacleto Medina, que son lugares donde se pasan muchas necesidades, hay muchas problemáticas, y entendemos que puede ser de gran ayuda que hoy funciones allí esta escuela de capacitación laboral para ayudar a muchos vecinos a salir adelante y brindarles las herramientas para que acceden a una salida laboral, que es la el objetivo de nuestra institución”, precisó, y remarcó: “El objetivo de la escuela es no sólo ser un lugar de contención donde los chicos, los jóvenes y adultos puedan aprender, sino también que las personas puedan tener al alcance de la mano una salida laboral inmediata”.

Asimismo, indicó: “Tenemos la idea de ir ampliando la escuela, tener otros talleres de capacitación, pero por cuestiones económicas, por ahora, por el momento solamente tenemos estos dos perfiles, Informática y Modisto”.

Lazos con la comunidad

Tanto la escuela de capacitación como la secundaria Pablo de Tarso –que funciona en la Capilla San Martín de Porres, en barrio Anacleto Medina– dependen de la Fundación Presencia Presente. Ambas son instituciones de gestión social y de cuota cero, orientadas al trabajo comunitario. Sin embargo, al estar encuadradas administrativamente como gestión privada, no pueden acceder a ciertos programas y planes estatales, lo que obliga a sostenerse mediante donaciones y actividades autogestionadas como peñas, bingos y ferias.

La muestra de este miércoles no sólo busca visibilizar el trabajo de los estudiantes, sino también fortalecer el vínculo con la comunidad y poner en valor la educación como herramienta de transformación. En cada prenda, cada pan elaborado y cada práctica realizada, se refleja el esfuerzo colectivo de docentes, alumnos, fundación y vecinos que sostienen día a día estas experiencias educativas en los barrios.