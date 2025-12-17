Museo Provincial de Bellas Artes: terminaron obras para frenar filtraciones y humedad

Las obras en el Museo Provincial de Bellas Artes de Paraná, solucionaron problemas de filtraciones y humedad. La inversión fue de $32.825.926

El Gobierno de Entre Ríos finalizó trabajos de impermeabilización y reparaciones en el Museo Provincial de Bellas Artes Dr. Pedro E. Martínez de Paraná, para garantizar su preservación y continuidad como epicentro cultural y educativo.

Las obras de reparación, realizadas a través del Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios , solucionaron problemas de filtraciones y humedad . La intervención demandó una inversión de 32.825.926 con fondos provinciales y permitirá que el espacio cultural continúe siendo referente en la vida artística y educativa de la capital entrerriana.

El museo funciona en una casona que perteneció a la familia Tezanos Pinto a fines del siglo XIX, ubicada en calle Buenos Aires 355. El Estado provincial la adquirió en 1980 y actualmente funciona como sede del museo. Sin embargo, debido al paso del tiempo, se generaron deterioros que ponían en riesgo las instalaciones y las obras de arte que allí se resguardan.

Museo de Bellas Artes (3)

Los trabajos abarcaron 640 mt2 e incluyeron la impermeabilización de cubiertas y muros, además de la reparación de la cubierta del depósito ubicado en el fondo del predio. La firma Caminos Rodolfo estuvo a cargo de las tareas.

"La inversión en cultura y patrimonio histórico es esencial para resguardar la identidad de los entrerrianos y el valor que tienen nuestros edificios históricos", afirmó el ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Hernán Jacob. El funcionario destacó que la intervención además de poner en valor el museo, garantiza "las condiciones edilicias necesarias para preservar las obras artísticas y que continúe siendo un lugar de aprendizaje y desarrollo de las actividades culturales y educativas".