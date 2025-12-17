Uno Entre Rios | La Provincia | Museo Provincial de Bellas Artes

Museo Provincial de Bellas Artes: terminaron obras para frenar filtraciones y humedad

Las obras en el Museo Provincial de Bellas Artes de Paraná, solucionaron problemas de filtraciones y humedad. La inversión fue de $32.825.926

17 de diciembre 2025 · 10:35hs
Museo Provincial de Bellas Artes: terminaron obras para frenar filtraciones y humedad

Museo Provincial de Bellas Artes: terminaron obras para frenar filtraciones y humedad

Museo Provincial de Bellas Artes: terminaron obras para frenar filtraciones y humedad

Museo Provincial de Bellas Artes: terminaron obras para frenar filtraciones y humedad

El Gobierno de Entre Ríos finalizó trabajos de impermeabilización y reparaciones en el Museo Provincial de Bellas Artes Dr. Pedro E. Martínez de Paraná, para garantizar su preservación y continuidad como epicentro cultural y educativo.

Museo de Bellas Artes (1)

Las obras de reparación, realizadas a través del Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, solucionaron problemas de filtraciones y humedad. La intervención demandó una inversión de 32.825.926 con fondos provinciales y permitirá que el espacio cultural continúe siendo referente en la vida artística y educativa de la capital entrerriana.

Reformas, tema de análisis entre el titular de la Caja de Jubilaciones y la Intersindical

Reformas, tema de análisis entre el titular de la Caja de Jubilaciones y la Intersindical

El Concejo Deliberante de Paraná aprobó este miércoles el Presupuesto Municipal 2026, la ordenanza Tributaria de la Administración y el Estacionamiento Medido

Concejo Deliberante de Parana aprobó el Presupuesto 2026, la tributaria y el Sistema de Estacionamiento Medido (SEM)

El museo funciona en una casona que perteneció a la familia Tezanos Pinto a fines del siglo XIX, ubicada en calle Buenos Aires 355. El Estado provincial la adquirió en 1980 y actualmente funciona como sede del museo. Sin embargo, debido al paso del tiempo, se generaron deterioros que ponían en riesgo las instalaciones y las obras de arte que allí se resguardan.

Museo de Bellas Artes (3)

Los trabajos abarcaron 640 mt2 e incluyeron la impermeabilización de cubiertas y muros, además de la reparación de la cubierta del depósito ubicado en el fondo del predio. La firma Caminos Rodolfo estuvo a cargo de las tareas.

"La inversión en cultura y patrimonio histórico es esencial para resguardar la identidad de los entrerrianos y el valor que tienen nuestros edificios históricos", afirmó el ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Hernán Jacob. El funcionario destacó que la intervención además de poner en valor el museo, garantiza "las condiciones edilicias necesarias para preservar las obras artísticas y que continúe siendo un lugar de aprendizaje y desarrollo de las actividades culturales y educativas".

Museo Provincial de Bellas Artes Obras Paraná
Noticias relacionadas
El ministerio de Seguridad dispuso cambios en las Jefaturas y otras áreas de la policía para optimizar el funcionamiento de la institución. Todos los nombres.

Cambios en la Policía: los nuevos 17 jefes y subjefes departamentales entrerrianos

Entre Ríos: miércoles con buen tiempo y máximas de 31 grados

Entre Ríos: miércoles con buen tiempo y máximas de 31 grados

El taller de Modisto es uno de los más requeridos en la escuela Enrique Angelelli

Escuelas de capacitación laboral muestran sus producciones hoy en la plaza 1° de Mayo

La Libertad Avanza avanza hacia la media sanción en Diputados del Presupuesto 2026 y reformas fiscales y penales clave.

La Libertad Avanza busca la media sanción del Presupuesto 2026 en Diputados

Ver comentarios

Lo último

Reformas, tema de análisis entre el titular de la Caja de Jubilaciones y la Intersindical

Reformas, tema de análisis entre el titular de la Caja de Jubilaciones y la Intersindical

Concejo Deliberante de Parana aprobó el Presupuesto 2026, la tributaria y el Sistema de Estacionamiento Medido (SEM)

Concejo Deliberante de Parana aprobó el Presupuesto 2026, la tributaria y el Sistema de Estacionamiento Medido (SEM)

Concepción del Uruguay: condenan a 5 años de prisión a un enfermero que vendía fentanilo por Telegram

Concepción del Uruguay: condenan a 5 años de prisión a un enfermero que vendía fentanilo por Telegram

Ultimo Momento
Reformas, tema de análisis entre el titular de la Caja de Jubilaciones y la Intersindical

Reformas, tema de análisis entre el titular de la Caja de Jubilaciones y la Intersindical

Concejo Deliberante de Parana aprobó el Presupuesto 2026, la tributaria y el Sistema de Estacionamiento Medido (SEM)

Concejo Deliberante de Parana aprobó el Presupuesto 2026, la tributaria y el Sistema de Estacionamiento Medido (SEM)

Concepción del Uruguay: condenan a 5 años de prisión a un enfermero que vendía fentanilo por Telegram

Concepción del Uruguay: condenan a 5 años de prisión a un enfermero que vendía fentanilo por Telegram

Lionel Messi volvió al país y una multitud de fanáticos lo recibió en el aeropuerto de Sauce Viejo

Lionel Messi volvió al país y una multitud de fanáticos lo recibió en el aeropuerto de Sauce Viejo

Museo Provincial de Bellas Artes: terminaron obras para frenar filtraciones y humedad

Museo Provincial de Bellas Artes: terminaron obras para frenar filtraciones y humedad

Policiales
Concepción del Uruguay: condenan a 5 años de prisión a un enfermero que vendía fentanilo por Telegram

Concepción del Uruguay: condenan a 5 años de prisión a un enfermero que vendía fentanilo por Telegram

Hombre cayó desde un techo y resultó con heridas de gravedad

Hombre cayó desde un techo y resultó con heridas de gravedad

Tensión en la Unidad Penal N°1 de Paraná: fuga de internos, persecución policial y refuerzo de seguridad

Tensión en la Unidad Penal N°1 de Paraná: fuga de internos, persecución policial y refuerzo de seguridad

Adolescente de 14 años grave tras ser atacado por una patota en Ceibas

Adolescente de 14 años grave tras ser atacado por una patota en Ceibas

Denuncian que un policía habría tocado a una mujer en un hospital de Concordia

Denuncian que un policía habría tocado a una mujer en un hospital de Concordia

Ovación
El Club Universitario tendrá un regalo anticipado de Navidad

El Club Universitario tendrá un regalo anticipado de Navidad

Recreativo gritó campeón en el Clausura de la APB tras un final electrizante ante Estudiantes

Recreativo gritó campeón en el Clausura de la APB tras un final electrizante ante Estudiantes

Se presentaron los Jadar Junior Rosario 2027

Se presentaron los Jadar Junior Rosario 2027

River abre negociaciones por Santino Andino, de Godoy Cruz

River abre negociaciones por Santino Andino, de Godoy Cruz

The Best 2025: ganó Dembélé, destronaron al Dibu y sin argentinos en el once ideal

The Best 2025: ganó Dembélé, destronaron al Dibu y sin argentinos en el once ideal

La provincia
Reformas, tema de análisis entre el titular de la Caja de Jubilaciones y la Intersindical

Reformas, tema de análisis entre el titular de la Caja de Jubilaciones y la Intersindical

Concejo Deliberante de Parana aprobó el Presupuesto 2026, la tributaria y el Sistema de Estacionamiento Medido (SEM)

Concejo Deliberante de Parana aprobó el Presupuesto 2026, la tributaria y el Sistema de Estacionamiento Medido (SEM)

Museo Provincial de Bellas Artes: terminaron obras para frenar filtraciones y humedad

Museo Provincial de Bellas Artes: terminaron obras para frenar filtraciones y humedad

Cambios en la Policía: los nuevos 17 jefes y subjefes departamentales entrerrianos

Cambios en la Policía: los nuevos 17 jefes y subjefes departamentales entrerrianos

Entre Ríos: miércoles con buen tiempo y máximas de 31 grados

Entre Ríos: miércoles con buen tiempo y máximas de 31 grados

Dejanos tu comentario