Llega el frío y no presentaron plan de asistencia a personas en situación de calle

Anuncian un frente frío para el domingo, con mínimas de 2 grados y máxima de 14, y desde la Municipalidad de Paraná aún no presentan un protocolo de actuación para asistir a las personas en situación de calle. UNO consultó insistentemente a autoridades de las áreas relacionadas, pero los resultados fueron negativos. Desde organizaciones no gubernamentales que trabajan en la temática también expresaron su incertidumbre no sólo ante ésta y otras cuestiones. Si bien en una reunión con el intendente Adán Bahl acordaron una mesa de trabajo conjunta para tratar la realidad y el sistema de actuación para brindar asistencia a personas en situación de calle, hasta el momento no fueron convocados. Las mismas asociaciones entregaron además un pedido de informe de abordaje integral, que hasta el momento no fue contestado.