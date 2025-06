Paraná: Lischet piden boleto de colectivo a $1.960

"No he tenido ningún contacto con el municipio. No sé cuánto van a otorgar ni la fecha. Sólo creemos que, por comentarios, que estaría saliendo el ajuste antes de fin de mes. Se habló de $1.400. No es lo que pedimos", dijo.

Sobre el final de la concesión del servicio en diciembre, Lischet indicó que la empresa Mariano Moreno no podía cumplir con el pliego de condiciones exigido, con una inversión de más de 15 millones de dólares y una masa de usuarios en baja por el descenso del poder adquisitivo de la gente.

Continuidad de los trabajadores

Según el empresario, entre Buses Paraná y el servicio Metropolitano hay unos 4.000 empleados a los cuales no se les estaría garantizando la continuidad tras el cambio de concesionaria: “No está estipulado en los pliegos que sean absorbidos por el nuevo prestador con la categoría y la antigüedad”. “La Municipalidad, de una forma que llama la atención, pone que podrán ser tenidos en cuenta. No dice que es una obligación la continuidad laboral", aseguró Lischet.