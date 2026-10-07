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Centro de Jubilados y Pensionados Provinciales orientarán sobre acción por aumentos "no remunerativos"

El Centro de Jubilados y Pensionados Provinciales de Paraná dará una charla explicativa sobre las acciones de inconstitucionalidad por el decreto Nº 537/26

7 de octubre 2026 · 09:59hs
El Centro de Jubilados y Pensionados Provinciales de Paraná dará una charla explicativa sobre las acciones de inconstitucionalidad por el decreto Nº 537/26

El Centro de Jubilados y Pensionados Provinciales de Paraná dará una charla explicativa sobre las acciones de inconstitucionalidad por el decreto Nº 537/26

El Centro de Jubilados y Pensionados Provinciales de Paraná invita a participar de una charla abierta a cargo del doctor Alejandro Falco, que tendrá como objetivo brindar información y orientación sobre las acciones de inconstitucionalidad vinculadas con los aumentos “no remunerativos” en los haberes, dispuestos por el Decreto Provincial N.º 537/2026.

Durante el encuentro, que será el jueves 8 a las 10, también se abordará la situación de quienes correspondan, en relación con los Decretos Nº 495 y 536 del régimen penitenciario.

La actividad, que se realizará en la sede de calle Pellegrini 45, será abierta y constituye una oportunidad para informarse, realizar consultas y conocer los alcances de las acciones previstas en relación con los haberes".

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