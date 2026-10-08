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Paraná: finalizaron las obras y el servicio de agua volverá de forma gradual en la zona sur

Tras la instalación de una válvula reguladora de presión, la Municipalidad de Paraná informó que comenzó a normalizarse el servicio de agua en la zona sur.

8 de octubre 2026 · 18:51hs
La Municipalidad de Paraná avisó que el servicio de agua volverá de forma gradual en la zona sur. 

La Municipalidad de Paraná avisó que el servicio de agua volverá de forma gradual en la zona sur. 

La Municipalidad de Paraná informó que el servicio de agua potable en la zona sur de la ciudad comenzó a restablecerse luego de que finalizaran los trabajos de mejora realizados en la red pública de distribución.

Según se informó, las tareas incluyeron la instalación de una válvula reguladora de presión a la salida del centro de distribución Ejército, sobre calle General Espejo, con el objetivo de optimizar el abastecimiento en distintos sectores de la ciudad.

LEER MÁS: Agua potable: se resiente el servicio por obras en barrio San Agustín

Los trabajos de la Municipalidad de Paraná

La comuna informó que la normalización del suministro se desarrollará de manera gradual y progresiva durante la tarde y noche de este jueves, tanto en los caudales como en los niveles de presión. La intervención permitirá administrar y estabilizar el flujo de agua que llega a los domicilios.

Los sectores alcanzados por los trabajos fueron las jurisdicciones vecinales Paracao, General Espejo, 500 Viviendas, Santa Lucía, Kilómetro 5 y ½, además de otras zonas aledañas. Durante la ejecución de las tareas se había instrumentado una restricción transitoria del suministro.

La colocación de la nueva válvula tuvo como finalidad mejorar el funcionamiento del sistema de distribución y favorecer condiciones de presión acordes con las características topográficas de los diferentes barrios de la zona sur.

La intervención técnica permitió incorporar un mecanismo de regulación para administrar los caudales y estabilizar la presión dentro de la red pública, de acuerdo con los requerimientos de cada sector.

Con la finalización de los trabajos, comenzó la recuperación del abastecimiento en las zonas afectadas. No obstante, la restitución completa del servicio será progresiva, por lo que algunos domicilios podrían recuperar los niveles habituales de presión antes que otros.

Paraná Obras Agua
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