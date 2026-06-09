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Paraná eligió a Sara Inés Isaac para nombrar a la Casa de la Mujer

Paraná eligió por votación nombrar el nuevo refugio para mujeres como “Sara Inés Isaac”, en homenaje a su trayectoria de lucha social, feminista y comunitaria.

9 de junio 2026 · 11:28hs
Sara Inés Isaac.

Sara Inés Isaac.

La Casa de la Mujer de Paraná llevará el nombre de Sara Inés Isaac, histórica militante social, feminista y comunitaria. La propuesta fue elegida por la ciudadanía a través de una votación abierta y participativa. El nuevo espacio, actualmente en construcción con financiamiento 100% municipal, fortalecerá las políticas de prevención, protección y acompañamiento ante situaciones de violencia por razones de género. La Casa de las Mujeres de la Municipalidad fue creada en 2014 mediante el Decreto N° 410/2014, por decisión política de la entonces intendenta Blanca Osuna.

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La elección fue el resultado de una convocatoria abierta que promovió la participación de organizaciones sociales, instituciones, espacios comunitarios y de la ciudadanía en general. Luego de una etapa de postulaciones y de la selección de una terna final por parte de un jurado integrado por representantes del ámbito legislativo, académico y de organizaciones vinculadas a la temática, la definición quedó en manos de las y los paranaenses mediante una votación pública realizada a través de un formulario digital.

De esta manera, la comunidad eligió homenajear a Sara Inés Isaac, histórica militante social, feminista y comunitaria profundamente vinculada a Paraná que durante más de siete décadas desarrolló una intensa labor en defensa de los derechos de las mujeres, las diversidades y los sectores populares, con especial compromiso en los barrios más vulnerados.

Su trayectoria estuvo ligada a la salud pública, la educación, la organización social y la construcción de redes solidarias. Participó activamente en movimientos sindicales, sociales y feministas, integrando espacios como la CGT de los Argentinos, la Corriente Clasista y Combativa, la Unión de Mujeres Argentinas y la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

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"Sara Inés Isaac representa valores de solidaridad, escucha, ternura, justicia social y construcción colectiva. Su nombre sintetiza una historia de compromiso con quienes más lo necesitan y forma parte de la memoria social y comunitaria de Paraná", se destacó desde el municipio.

Y se agregó: "La definición del nombre constituye un paso más en la consolidación de una política pública que la Municipalidad sostiene desde hace más de una década para acompañar y proteger a personas que atraviesan situaciones de violencia por razones de género".

Una obra para dar contención

En cuanto al refugio, se sostuvo que "representa un hecho histórico para la ciudad, ya que se trata de una obra que se realiza con presupuesto 100% municipal y permitirá contar por primera vez con un edificio propio diseñado específicamente para brindar alojamiento, contención, acompañamiento integral y promoción de derechos de las mujeres".

"La iniciativa nace de la convicción de fortalecer la presencia del Estado en el abordaje de las violencias y de seguir construyendo políticas públicas que contribuyan a una ciudad más justa, inclusiva e igualitaria para todas las personas. Nombrar también es reconocer. Con la elección de Sara Inés Isaac, Paraná honra una trayectoria de lucha y compromiso colectivo, y proyecta hacia el futuro un espacio que continuará acompañando, cuidando y ampliando derechos", finalizó el comunicado.

Paraná Refugio Mujeres
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