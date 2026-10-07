Paraná: por el temporal, un árbol de gran porte cayó en avenida Laurencena

Debido a las fuertes ráfagas de viento en Paraná, un enorme árbol cayó en avenida Laurencena, provocando el corte transitorio del tránsito.

Paraná: un árbol de gran porte cayó en avenida Laurencena por el temporal.

Luego de la 18.30 se desató una fuerte tormenta en Paraná y la región, en una jornada donde rige el alerta amarilla en toda la provincia de Entre Ríos. Debido a las fuertes ráfagas de viento, un enorme árbol cayó en avenida Laurencena de la capital provincial.

Personal municipal trabajó en el lugar luego de la caída de un árbol que afectó la circulación. Tras aproximadamente una hora de tareas, quedó nuevamente habilitada la circulación por avenida Laurencena.

Además, personal de alumbrado público trabaja en Mitre y San Martín haciendo controles de cableado.

El fenómeno se produce en una jornada en la que se habían anunciado tormentas de variada intensidad, con posibilidad de abundantes precipitaciones, actividad eléctrica y fuertes ráfagas de viento.

El nivel naranja implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el ambiente, por lo que se recomienda tomar medidas preventivas y mantenerse informado a través de los canales oficiales.

En Concepción del Uruguay

Se registran caídas de árboles, ramas y cables por lo que se solicita transitar con precaución.La imagen muestra un árbol caído sobre Araoz, casi Sarmiento.

Caída de árboles en Nogoyá

La Comisaría Villa 3 de Febrero de Nogoyá constató la caída de un árbol sobre calle Villaguay, frente a la Escuela N° 92, casi Mitre, y otro sobre calle Sixto Oris y Av. Italia. En ambos lugares se hizo presente personal municipal, para realizar trabajos de corte y retiro de los árboles, por lo que solicitamos transitar por la zona con precaución.