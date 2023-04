Cómo será la recolección de residuos por el feriado

Justamente, el lunes 1 de mayo, cuando se conmemora el Día Internacional del Trabajador, no habrá recolección en Paraná. Se solicitó colaboración a la ciudadanía respetando días y horarios.

El cronograma es el siguiente:

Sábado 29 de abril: normal

Domingo 30 de abril: sin recolección

Lunes 1 de mayo: sin recolección

Martes 2 de mayo: se retoma el diagrama habitual

Sobre la fecha

El 1º de mayo se instituyó como Día Internacional del Trabajador en conmemoración de la sangrienta represión que sufrieran los obreros de la fábrica McCormick, durante varios días de abril y mayo de 1886, en la ciudad de Chicago, Estados Unidos.

En esas épocas, la jornada del trabajador estadounidense podía extenderse hasta 18 horas. Allí en Chicago, la "Noble Order of the Knights of Labor" (Noble Orden de los Caballeros del Trabajo) agrupaba a la mayor parte de los asalariados y llevaba adelante una sostenida campaña para lograr que la jornada laboral se limitara a 8 horas. Ante la oposición empresarial, los obreros de Chicago declararon la huelga.

El día 1º de mayo la protesta fue acallada a balazos por las fuerzas represoras, que causaron numerosos muertos y heridos. Pese a la violencia desatada contra ellos, los días siguientes los obreros se reunieron en el mismo lugar y volvieron a ser salvajemente atacados, por lo que nuevamente gran cantidad de manifestantes perdieron sus vidas o quedaron gravemente heridos.

Día del Trabajador 2.jpg Los Mártires de Chicago

El 4 de mayo, en medio del caos, estalló una bomba, supuestamente arrojada contra las fuerzas represoras. Este hecho, históricamente conocido como el "atentado de Haymarket", motivó el posterior enjuiciamiento de seis obreros, los "Mártires de Chicago", cuya culpabilidad jamás fue probada. Sus apellidos eran Spies, Parsons, Engel, Fischer, Fielden y Schwab; cuatro de ellos fueron condenados a muerte y los otros dos a trabajos forzados de por vida, recuerda el Ministerio de Trabajo de Argentina en su sitio web.