El patín como una terapia cognitiva.

En declaraciones a UNO, Fiorella Cavenaghi, informó sobre los beneficios de su práctica.

"La propuesta surge en pandemia, cuando comenzaron a habilitar actividades para grupos reducidos. Con la iniciativa de generar un espacio que priorice la recreación, disfrute y vinculación entre pares, que tan afectado estuvo durante la cuarentena", comenzó Fiorella.

"Y a su vez, se concreta por un deseo y desafío personal de poder combinar el deporte del patín artístico, el cual realizo hace 16 años, con la psicopedagogía, que es la profesión de la cual elijo seguir aprendiendo", agregó.

Con este proyecto, Fiorella, mezcló un poco de sus dos pasiones. El patín y la psicopedagogía: "¡Definitivamente! Es una gran alegría poder compartir con los demás lo que me inspira del patín artístico, más allá de lo técnico en sí y lo afortunada que soy de poder aplicar conocimientos propios de mi profesión, que son llevados a cabo sobre ruedas".

"Intentando que desde la combinación entre ambos, se fomente el crecimiento personal, se favorezca la creatividad y sobre todo, que sea de disfrute", siguió.

Referida al rango de edades que abarca el Patín Recreativo Cognitivo, Cavenaghi dijo: "Son tres los grupos con los que contamos. Grupo niños: que abarca las edades de 2 a 10 años aproximadamente. Grupo adolescentes: que comprende edades desde los 11/12 años hasta los 17/18 años. Grupo jóvenes y adultos: en el cual se extiende la franja de edad a todas las edades, a partir de los 18 años".

La impulsora de este ambicioso proyecto comentó como se planifican las actividades para los distintos grupos: "Las clases se planifican en función de cada grupo, su edad principalmente, desempeño y demanda de ciertas habilidades concretas que quieran aprender. A su vez, considerando objetivos puntuales con cada uno".

"Las mismas, combinan ejercicios propios del patín artístico, juegos y algunos que se planifican para estimular funciones cognitivas", completó.

Fomentar la estimulación cognitiva durante la niñez y etapa adulta, son factores que ayudan a proteger la salud mental en la tercera edad, e incluso, prevenir el Alzheimer: "La estimulación cognitiva se realiza mediante actividades que tienen la finalidad de optimizar el funcionamiento de las distintas capacidades y funciones cognitivas que todos tenemos. Algunas de estas funciones son: atención, memoria, lenguaje, pensamiento, entre otras. Mediante las cuales, nuestro cerebro se vale para aprender día a día y descubrir lo que nos rodea".

"Por lo que, se considera sumamente importante generar espacios donde estas funciones se promuevan y ejerciten, de manera tal que produzcan un impacto positivo en nuestro cerebro, generándole mayor plasticidad y conexiones neuronales", cerró la Licenciada en Psicopedagogía.

Desde el espacio, su equipo se siente satisfecho de poder brindar sus conocimientos a los demás: "¡Me hace sentir sumamente agradecida! En primer lugar, por la confianza que las familias depositan en nosotras las profes, quienes acompañamos no sólo el desarrollo y crecimiento deportivo de los niños sino que principalmente, su crecimiento personal e integral, al igual que con los adolescentes y adultos. Y en segundo lugar feliz, porque tenemos la confianza de que brindamos propuestas que potencian la salud en todos sus aspectos. Ser consciente de que generamos un espacio donde se priorizan valores, la cooperación grupal y la validación de emociones, me inspira a seguir creciendo y dar lo mejor para quienes lo reciben".

Son muchas las cualidades que hacen atractivo este deporte, tanto para verlo como para practicarlo: "Si bien las clases no se orientan puntualmente a la práctica de la técnica específica que requiere el deporte, el patín artístico en si mismo demanda el funcionamiento de ciertas capacidades motoras y cognitivas que funcionan en simultaneo. Implica un esfuerzo coordinado el poder deslizarse y planificar los movimientos para poder ejercutarlos. Por ende, se podría decir que el simple hecho de estar sobre ruedas no sólo mantiene activo el cerebro, sino que promueve estar constantemente desafiado y creativo para llevar a cabo cada actividad, considerando la complejidad que demanda mantener otro tipo de estabilidad y equilibrio, diferente al habitual".

Consultada sobre si esta práctica es aplicable en otros deportes, Fio respondió: "¡Sin dudas, de hecho puede ser un próximo desafío a proponerme! Cada deporte tiene su particularidad y técnica que los hace únicos, tanto en lo que demandan y lo que potencian. Entonces, considero interesante que más allá de la técnica que se aplique en cada uno, se pueda comenzar a pensar en lo que cada deportista necesita estimular y entrenar cognitivamente (más allá de lo físico) para poder obtener el rendimiento esperado. Considero que somos un todo y al momento de alcanzar un mayor rendimiento deportivo, no sólo está implicado lo físico, sino también lo mental y emocional. Lo cual lo compartimos todos los deportistas, independientemente del deporte que realicemos".

Por último, destacó la importancia de crear un entorno positivo para los alumnos con capacidades diferentes: "Es un desafío constante tanto personal como profesional acompañar el proceso de aprendizaje de una adolescente con discapacidad. Comenzó las clases sin tener ningún tipo de experiencia sobre patines y hoy, se está preparando al igual que todo el grupo, para la muestra que realizamos en diciembre. Nos enseñamos mutuamente y aprendo cada vez que la observo la importancia de abrazar los desafíos que todos presentamos, para transformarlos en posibilidades y no en limitaciones. A veces los límites nos los adjudicamos nosotros mismos y en el espacio de las clases, tanto ella como las patinadoras adultas que han tomado el desafío de subirse a patines por primera vez, me recuerdan que no hay edad ni peros para al menos, intentar lo que uno quiere y desea".