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Paraná abrió la inscripción para los Espacios Municipales de Primera Infancia 2027

Las familias de Paraná pueden anotar a niños y niñas de 45 días a 3 años hasta el 20 de noviembre. El trámite se realiza de lunes a viernes en cada sede.

8 de octubre 2026 · 21:36hs
Paraná abrió la inscripción para los Espacios Municipales de Primera Infancia 2027.

Paraná abrió la inscripción para los Espacios Municipales de Primera Infancia 2027.

La Municipalidad de Paraná abrió las inscripciones para el Ciclo Lectivo 2027 de los Espacios Municipales de Primera Infancia (EPI), destinados al cuidado y acompañamiento de niños y niñas desde los 45 días hasta los 3 años.

Las familias interesadas deberán presentar la documentación requerida en la sede del espacio correspondiente. El plazo estará abierto hasta el 20 de noviembre inclusive, de lunes a viernes, entre las 7 y las 13.

Cuidado, alimentación y desarrollo infantil

Los EPI ofrecen diariamente desayuno y almuerzo saludable, además de actividades y propuestas pedagógicas adaptadas a cada etapa del desarrollo infantil. Los equipos que trabajan en estos espacios participan durante el año de capacitaciones sobre cuidado y atención en la primera infancia.

La iniciativa municipal también contempla el acompañamiento a las familias mediante espacios de orientación e intercambio sobre crianza, salud, alimentación y desarrollo infantil. El objetivo es fortalecer los vínculos entre los centros, las familias y la comunidad.

Qué documentación se necesita para la inscripción

Para completar el trámite, las familias deberán presentar la siguiente documentación:

  • DNI y CUIL del niño o niña, o constancia de DNI en trámite.
  • DNI y CUIL de la madre, el padre o el tutor, o constancia de DNI en trámite.
  • Datos del grupo familiar: apellidos y nombres, fechas de nacimiento y números de DNI. Si el niño o niña está a cargo de personas que no sean sus padres, se deberá adjuntar una fotocopia de la tenencia extendida por el Juzgado de Familia o el COPNAF.
  • Libreta de Salud Infantil o Cuaderno de Control Pediátrico.
  • Acta de nacimiento del niño o niña.

Dónde inscribirse: listado de los EPI de Paraná

Las inscripciones se reciben hasta el 20 de noviembre inclusive, de lunes a viernes, de 7 a 13, en la sede del espacio correspondiente.

Los establecimientos y sus direcciones son los siguientes:

  • Abejitas: Los Chanas 1644, barrio Anacleto Medina.
  • Amiguitos: Intendente Forzano 735, barrio Paraná V.
  • Arroyito: Malena de Giusti y Florencio Sánchez, barrio 33 Orientales.
  • Casita de Ensueño: Sattler 204, barrio Santa Lucía.
  • Pancitas Verdes: Illia 162.
  • Costerito: Juan Pringles 615, barrio 1.º de Julio.
  • El Boyerito: 19 de Abril 1228, barrio Mariano Moreno.
  • El Peludito: Ricardo Balbín 648, ruta 11, kilómetro 4,5.
  • El Principito: Soldado Aeronáutico Luna 2270, Base Aérea.
  • El Trencito: Del Espinel 249, Estación Parera.
  • Estrellitas: Saba Fernández 2392, barrio Yatay.
  • Evita: Lorenzo Giorda 2693, esquina Burmeister, barrio Paraná XVI.
  • Gurisitos: Almirante Brown 2306, barrio AATRA.
  • Humito Azul: Cura Gil Obligado, al final de la calle, barrio Humito.
  • Isleritos Puente Blanco: Costa Rica 203, barrio Puente Blanco.
  • Isleritos San Martín: Ameghino s/n, barrio San Martín.
  • La Princesita: Pronunciamiento 905, barrio Belgrano.
  • Los Pollitos: calles 896 y 899, barrio Francisco Ramírez.
  • Las Lomitas: Quinquela Martín 2437, barrio Lomas del Mirador.
  • Los Gauchitos de la Virgen de Luján: calle 1011 N.º 100, barrio Gaucho Rivero.
  • Los Jilgueritos: Brigadier López 1900, barrio 3 de Febrero.
  • Los Pingüinitos: República de Siria 705, barrio Antártida Argentina.
  • Oro de Sol: Santos Vega 1749, barrio El Sol.
  • Patito Sirirí: avenida Estrada 3675, barrio Bajada Grande.
  • Pimpollitos: San Martín 1360.
  • Puente de Colores: José Lino Churruarín 1379, barrio Pagani.
  • Rayito de Luz: Aldea Santa María 2351, barrio Parque Mayor.
  • San Pablo: Simón de Bolívar 1121, barrio El Morro.
  • Semillitas de Ilusión: Virrey Vértiz 2316, barrio Gaucho Rivero.
  • Tortuguitas: S. Eccleston 1020, barrio Villa Mabel.

Los Espacios Municipales de Primera Infancia constituyen una propuesta de cuidado y acompañamiento durante los primeros años de vida, con actividades orientadas al desarrollo integral de las infancias y al apoyo de sus familias.

Paraná inscripción Primera Infancia
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