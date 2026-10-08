La Municipalidad de Paraná abrió las inscripciones para el Ciclo Lectivo 2027 de los Espacios Municipales de Primera Infancia (EPI), destinados al cuidado y acompañamiento de niños y niñas desde los 45 días hasta los 3 años.
Paraná abrió la inscripción para los Espacios Municipales de Primera Infancia 2027
Las familias de Paraná pueden anotar a niños y niñas de 45 días a 3 años hasta el 20 de noviembre. El trámite se realiza de lunes a viernes en cada sede.
Las familias interesadas deberán presentar la documentación requerida en la sede del espacio correspondiente. El plazo estará abierto hasta el 20 de noviembre inclusive, de lunes a viernes, entre las 7 y las 13.
Cuidado, alimentación y desarrollo infantil
Los EPI ofrecen diariamente desayuno y almuerzo saludable, además de actividades y propuestas pedagógicas adaptadas a cada etapa del desarrollo infantil. Los equipos que trabajan en estos espacios participan durante el año de capacitaciones sobre cuidado y atención en la primera infancia.
La iniciativa municipal también contempla el acompañamiento a las familias mediante espacios de orientación e intercambio sobre crianza, salud, alimentación y desarrollo infantil. El objetivo es fortalecer los vínculos entre los centros, las familias y la comunidad.
Qué documentación se necesita para la inscripción
Para completar el trámite, las familias deberán presentar la siguiente documentación:
- DNI y CUIL del niño o niña, o constancia de DNI en trámite.
- DNI y CUIL de la madre, el padre o el tutor, o constancia de DNI en trámite.
- Datos del grupo familiar: apellidos y nombres, fechas de nacimiento y números de DNI. Si el niño o niña está a cargo de personas que no sean sus padres, se deberá adjuntar una fotocopia de la tenencia extendida por el Juzgado de Familia o el COPNAF.
- Libreta de Salud Infantil o Cuaderno de Control Pediátrico.
- Acta de nacimiento del niño o niña.
Dónde inscribirse: listado de los EPI de Paraná
Las inscripciones se reciben hasta el 20 de noviembre inclusive, de lunes a viernes, de 7 a 13, en la sede del espacio correspondiente.
Los establecimientos y sus direcciones son los siguientes:
- Abejitas: Los Chanas 1644, barrio Anacleto Medina.
- Amiguitos: Intendente Forzano 735, barrio Paraná V.
- Arroyito: Malena de Giusti y Florencio Sánchez, barrio 33 Orientales.
- Casita de Ensueño: Sattler 204, barrio Santa Lucía.
- Pancitas Verdes: Illia 162.
- Costerito: Juan Pringles 615, barrio 1.º de Julio.
- El Boyerito: 19 de Abril 1228, barrio Mariano Moreno.
- El Peludito: Ricardo Balbín 648, ruta 11, kilómetro 4,5.
- El Principito: Soldado Aeronáutico Luna 2270, Base Aérea.
- El Trencito: Del Espinel 249, Estación Parera.
- Estrellitas: Saba Fernández 2392, barrio Yatay.
- Evita: Lorenzo Giorda 2693, esquina Burmeister, barrio Paraná XVI.
- Gurisitos: Almirante Brown 2306, barrio AATRA.
- Humito Azul: Cura Gil Obligado, al final de la calle, barrio Humito.
- Isleritos Puente Blanco: Costa Rica 203, barrio Puente Blanco.
- Isleritos San Martín: Ameghino s/n, barrio San Martín.
- La Princesita: Pronunciamiento 905, barrio Belgrano.
- Los Pollitos: calles 896 y 899, barrio Francisco Ramírez.
- Las Lomitas: Quinquela Martín 2437, barrio Lomas del Mirador.
- Los Gauchitos de la Virgen de Luján: calle 1011 N.º 100, barrio Gaucho Rivero.
- Los Jilgueritos: Brigadier López 1900, barrio 3 de Febrero.
- Los Pingüinitos: República de Siria 705, barrio Antártida Argentina.
- Oro de Sol: Santos Vega 1749, barrio El Sol.
- Patito Sirirí: avenida Estrada 3675, barrio Bajada Grande.
- Pimpollitos: San Martín 1360.
- Puente de Colores: José Lino Churruarín 1379, barrio Pagani.
- Rayito de Luz: Aldea Santa María 2351, barrio Parque Mayor.
- San Pablo: Simón de Bolívar 1121, barrio El Morro.
- Semillitas de Ilusión: Virrey Vértiz 2316, barrio Gaucho Rivero.
- Tortuguitas: S. Eccleston 1020, barrio Villa Mabel.
Los Espacios Municipales de Primera Infancia constituyen una propuesta de cuidado y acompañamiento durante los primeros años de vida, con actividades orientadas al desarrollo integral de las infancias y al apoyo de sus familias.